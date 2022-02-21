人民网北京2月21日电 （记者王震）2月18日，中国证监会召开2022年债券监管工作会议，总结2021年债券监管工作，分析当前形势，研究部署今年债券监管重点工作。会议提出，要全面深化债券发行注册制改革和扩大开放；进一步健全符合债券市场发展规律和特点的监管制度机制。

会议指出，面对百年变局和世纪疫情，2021年证监会债券条线认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持市场化、法治化方向，扎实推进债券市场基础制度建设、风险防范化解、公募REITs试点、债券市场统一执法等工作，交易所债券市场总体保持稳定健康发展。

会议认为，当前内外部环境更趋复杂严峻，但我国经济稳中向好、长期向好的发展态势没有改变，市场平稳健康发展具备良好基础。既要增强忧患意识，强化底线思维，又要保持战略定力，勇于担当作为，扎实推动交易所债券市场高质量发展。

会议强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，坚持“建制度、不干预、零容忍”，坚持“四个敬畏、一个合力”，更加突出底线思维、精准施策，全力防范化解债券违约风险；更加突出稳中提质，更好服务实体经济发展和国家战略实施；更加突出公开透明，全面深化债券发行注册制改革和扩大开放；更加突出严监管、零容忍，加快监管转型，进一步健全符合债券市场发展规律和特点的监管制度机制；更加突出系统思维，加强市场建设、基础制度建设、法治供给和科技保障，积极营造良好的市场发展生态，助力宏观经济大盘稳定，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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