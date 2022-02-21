人民银行官网截图。

人民网北京2月21日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年2月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.6%。

此前，2022年1月20日，1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.6%。值得注意的是，1月LPR实现“双降”，1年期LPR较上期下降10个基点，5年期以上LPR较上期下降5个基点。

LPR由各报价行按公开市场操作利率（主要指中期借贷便利利率）加点形成的方式报价，由全国银行间同业拆借中心计算得出，为银行贷款提供定价参考。目前，LPR包括1年期和5年期以上两个品种。

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