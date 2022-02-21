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统计局：1月70个大中城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比降势减弱

2022年02月21日09:41 | 来源：人民网
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人民网北京2月21日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，2022年1月份，70个大中城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比降势减弱，同比涨幅总体回落。从环比来看，北京、上海、广州和深圳1月份新建商品住宅销售价格分别上涨1.0%、0.6%、0.5%和0.5%。

各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨或降幅收窄，环比下降城市个数减少

1月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.1%转为上涨0.6%；一线城市二手住宅环比上涨0.1%，涨幅与上月相同，其中北京、上海分别上涨0.5%和0.6%，广州、深圳分别下降0.2%和0.5%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.3%转为上涨0.1%；二手住宅环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.2%和0.4%，降幅比上月均收窄0.1个百分点。

1月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有39个和55个，比上月分别减少11个和8个。

各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅总体回落，同比下降城市个数增加

1月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.4%，涨幅与上月相同；二手住宅同比上涨4.1%，涨幅比上月回落1.2个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨2.5%和1.0%，涨幅比上月分别回落0.3和0.5个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.4个百分点；二手住宅同比由上月持平转为下降0.7%。

1月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有20个和30个，比上月分别增加3个和4个。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

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