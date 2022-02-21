原标题：强化集团合成 农业银行积极服务海南自贸港建设

2月18日，海南省政府在海口举办海南省财金集团有限公司（以下简称海南财金集团）和海南自由贸易港建设投资基金有限公司（以下简称海南自贸港基金）揭牌暨签约仪式。仪式上，中国农业银行与海南财金集团、海南自贸港基金分别签署金融创新协同战略合作协议和自贸港子基金合伙协议。

这是农银集团服务国家战略、支持海南自贸港建设的重要里程碑，也是农业银行进一步加深与海南省政府全面合作的新起点，对农业银行服务海南自贸港建设具有重要意义。

此次设立的海南乡村振兴绿色发展投资基金，由农业银行全资子公司农银投资牵头设立，规模15亿元。农业银行充分立足海南自贸港经济金融发展特点，集合农银集团牌照、资金、技术和客户资源优势，聚焦绿色发展和乡村振兴领域，面向海南地区现代农业、环境保护、文化旅游等重点产业开展投资。与此同时，农业银行凭借高质量的自贸金融服务水平，从17家投标银行中脱颖而出，中标“海南自由贸易港建设投资基金有限公司”基本账户。

未来，农业银行将以推动高质量发展为工作重心，更加突出“服务乡村振兴的领军银行”和“服务实体经济的主力银行”两大定位，全面实施“三农县域、绿色金融、数字经营”三大战略，围绕重大项目建设、重点园区服务、自贸金融产品创新、全域旅游、现代服务业、高新技术产业、特色农业、绿色金融等重点细分领域，加大总分联动、行司联动、投贷联动服务力度，不断强化综合金融服务能力，全面提高农业银行服务自贸港建设质效。

(责编：曹淼、李源)