停航后的三峡南线船闸。水利部供图

人民网北京2月21日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，自2月21日8时起，三峡南线船闸开始停航实施计划性检修施工，工期30天。按照检修安排，今年停航的是三峡南线船闸，北线船闸继续运行。

水利部相关负责人表示，三峡船闸规模巨大、技术复杂、安全运行管理的要求高。自2003年试通航以来，三峡船闸已安全、高强度运行了18年，人字门底顶枢密封件等部分关键设备零部件已超过或接近设计使用寿命。根据工程设计的要求和《三峡船闸运行管理手册》的规定，为保障船闸设备设施的长期安全高效运行，及时恢复和提高船闸设备设施的技术性能，充分发挥工程航运效益，今年开展三峡南线船闸计划性检修工作。

据介绍，自2003年以来，三峡船闸分别于2012年、2013年、2015年、2017年、2018年和2021年安排了六次计划停航检修，分批实施了人字门、反弧门、启闭机、水工设施、机电设备和控制系统的检查和修理。2022年计划实施南线船闸水工设施检查与缺陷处理、3个闸室冲淤孔混凝土封堵、人字门检查处理及2扇人字门底枢密封件更换等专修修理、反弧门系统缺陷检查与处理、部分启闭机油缸更换、金属结构局部防腐、液压和电气检修、集中控制系统升级改造等项目。

为保障三峡南线船闸2022年计划性停航检修顺利开工、按期恢复通航，中国三峡集团流域管理中心、长江三峡通航管理局未雨绸缪、提前筹备，全力保障停航检修圆满完成。

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