银保监会官网2月21日发布消息，自3月1日起，专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围，在原有6家试点保险公司基础上，允许养老保险公司参加试点。

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专属商业养老保险是指以养老保障为目的，领取年龄在60周岁及以上的个人养老年金保险产品。产品设计分为积累期和领取期两个阶段，领取期不得短于10年。

自2021年6月起，专属商业养老保险在浙江省（含宁波市）和重庆市开展试点。截至2022年1月底，6家试点公司累计承保保单近5万件，累计保费4亿元。

银保监会有关部门负责人表示，扩大试点范围可以使更多消费者接触到具有较强养老功能的专属商业养老保险产品，进一步引导和培育养老金融消费观念；有利于推动试点保险公司深入探索商业养老保险发展经验，促进和规范第三支柱养老保险发展，更好满足人民群众多层次养老保障需求。（记者谭谟晓）

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