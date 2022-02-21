新华社北京2月21日电（记者吴雨）中国人民银行、银保监会、证监会21日联合发布公告，原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》因技术原因暂缓施行。相关业务按原规定办理。

人民银行有关负责人表示，办法发布后，一些中小金融机构提出，办法针对不同金融产品和业务模式提出了具体规范和要求，金融机构需要修订完善内部管理制度、信息系统、业务流程，并进行人员培训。为此，经研究，决定暂缓实施办法。

人民银行有关负责人表示，人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，始终践行以人民为中心的发展思想，将持续指导金融机构加强反洗钱工作，在防范风险的同时进一步优化为民服务，依法保护人民群众的资金安全和利益，持续提升金融服务实体经济质效，特别是服务好中小微企业，改善营商环境，推动经济高质量发展。

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