人民网北京2月21日电 （记者乔雪峰）近日，民航局召开冬奥会高峰保障准备工作现场督导会。民航局副局长吕尔学就出境高峰保障工作进行了再强调、再部署、再督促、再落实。吕尔学表示，民航各单位要高度重视出境高峰保障，切实做好保障准备工作，坚决完成出境保障任务。

记者从民航局获悉，2月20日至24日，首都机场3号航站楼国内进出港航班将进行调整。民航局已要求相关航空公司及时告知旅客航班变动情况，并切实做好机票退改签工作。

中国民用航空局关于冬奥保障的最新部署，吹响了保障冬奥离港高峰、迅速完成临时转场的号角。作为北京冬奥会官方航空客运合作伙伴，国航一方面要做好从冬奥村到首都机场T3航站楼的冬奥离港航班闭环运行保障，一方面须在34小时内完成T3航站楼所有国内航班向T2航站楼的转场。

中航集团相关负责人告诉记者，接到民航局通知后，中航集团建立专项机制，成立工作专班，从安全服务运行、综合保障、应急响应三方面统一部署。各部门全面梳理在首都机场东西区“两场”保障各环节、要素，分类分项对涉及冬奥人员离港、正常航班旅客服务、后勤服务保障等多个环节制定了具体方案，确保整个运行高效顺畅。

据介绍，从接到通知到拿出转场方案仅仅3小时，国航快速梳理出各单位工作清单，飞行运行、机务保障、航班调整、旅客服务、疫情防控等等被逐项细化；跟踪各单位整体推进情况，评估、督促工作进度，动态调整，实时分享信息，确保转场顺畅、高效。

国航运行控制中心的党委书记韩景岩接受记者采访时指出，运控每小时形成一次《北京首都机场进出港航班波次表》，每小时计划进出港情况、实际运行情况一目了然，为公司及时掌握运行实况，及时提供第一手资料。”

一方面要做好从冬奥村到首都机场T3航站楼的冬奥离港航班闭环运行保障，一方面须在34小时内完成T3航站楼所有国内航班向T2航站楼的转场，考验着国航的快速响应和全链条保障能力。

19日晚，首都机场停机坪上，飞机、特种车辆、保障设备陆续从T3区域转至T2区域，安全有序；T2航站楼中，值机区域人工值机柜台增设到位，自助值机设备调试完成。

20日6时35分，北京首都机场至三亚的CA1353起飞，标志着临时转场后的第一个国内出港航班保障圆满。9时35分，第一个临时转场早高峰结束，国航保障国内进出港航班29班，出港正点率100%。

据介绍，20日0时至21日10时，国航保障冬奥进出港航班21班，保障T2航站楼国内进出港航班345班。

“这是从2021年以来的第三次转场，时间非常紧张，但工作氛围融洽，很快乐。”正在T2航站楼登机口内做最后一次柜台测试的地服工作人员告诉记者。

此外，国航疫情防控办公室梳理防疫风险点，针对有可能出现的意外突发情况做出应对方案，出台《T3-C转场T2疫情防控工作方案》，保障旅客平安顺畅出行。

(责编：郭思邈、吕骞)