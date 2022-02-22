原标题：把握行业机遇 开放创新引领智慧交通新基建升级

日前，国家发改委、中央网信办、工信部和国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

所谓“东数西算”，就是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。简单地说，就是让西部的算力资源更充分地支撑东部数据的运算，更好为数字化发展赋能。

当前，随着新基建加速推进，智慧交通行业成为了数字经济时代创新变革的关注焦点。在双碳目标及新基建发展趋势下，银江技术布局“技术+市场”双轮战略，持续发力开放计算，帮助政府部门构建更加开放、绿色、高效的基础设施。

深耕交通行业25年，银江技术以数字化解决方案为行业发展保驾护航。就智慧交通而言，银江技术交通出行应用系统以城市交通为切入点和立足点，深度赋能轨道交通、公共交通等领域，为城市交通、轨道、高速等领域的交通事业发展提供了全面创新的数字化解决方案。

如何抓住行业的机遇发展智慧交通？在智慧交通建设银江技术又拥有哪些成熟经验？

加强不同场景下渠道与客户的覆盖，提高市场占有率。银江技术坚持深耕市场、大力拓展下沉市场，明晰战略定位，稳步扩张海外市场，实现业务高速增长：深入领域业务布局，打造区域竞争新优势，有效推动公司区域发展主战场；优化和调整组织架构，提升产品和解决方案易用性和竞争力，实现对下沉市场的进一步拓展和广泛覆盖。

坚持科技创新驱动，价值场景挖掘助力数字化转型。银江技术始终以创新为立身之本，充分发挥公司在智慧交通行业落地实践中形成的比较竞争优势，解决制约企业和行业发展的关键技术及应用问题，进一步夯实产品和解决方案竞争力。全面加大科技投入，建立与国际化相匹配的技术研发系统建设能力，全面构建以技术+产品为先导的国际竞争力。积极推进数字化信息化系统建设，革新智慧交通技术，加快信息化、数字化与智慧交通运营管理体系深度融合，推动城市管理发展质量变革和效率变革。

抓住行业落地的关键拓展期，行业应用领域重点突破并实现规模化复制；基于持续升级的银江技术城市大脑计划，系统化打造智慧交通、智慧城市、智慧健康和行业智慧类解决方案，引领产品和解决方案场景化落地。

全方位优化管理和运营，推进公司高质量发展。以整体效益为出发点，以智慧交通协同为范例，发挥智慧交通、智慧健康、智慧治理三大领域主力军作用，拓展更多产业协同的结合点和发力点，打好组合拳，实现产业互补。

提前主动谋划，用足用活政策。根据形势变化提前准确预测政策趋势，把政策吃准吃透、用足用好，同时严格依法依规从业，加强风险防控。银江技术将通过不断提升公司规划设计、软件交付、建设运营全流程运营管理效率，实现在合规、法务、财税等各方面风险管控下的业务高速增长。

数字经济时代，数据要素正在成为重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。面向“十四五”规划、“东数西算”工程的新征程，银江技术将继续聚焦数字经济发展航向，在开放中创造机遇、在合作中谋求发展，联合产业链伙伴和客户，释放数据价值，加速数字化转型，推动数字经济发展。

(责编：曹淼、李源)