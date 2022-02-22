人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

四部门联合公布2021年度智能制造优秀场景 海信入选

2022年02月22日10:45 | 来源：人民网
小字号

近日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家市场监督管理总局联合公布了2021年度智能制造试点示范工厂揭榜单位和优秀场景名单。海信视像科技公司的产品数字化设计与仿真、精准作业派工、产线柔性配置三个场景被评为智能制造优秀场景。

海信相关负责人介绍，海信认为，无论是对于一个国家一座城市还是一家企业，制造业都非常重要。在去年10月举办的海信开放日论坛上，海信对外正式宣布将“引领以智能化为核心的先进制造”写入海信企业使命，并重申制造业是海信的重要定位，也是海信得以持续稳健发展的根基。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局公开征求意见：将保健食品、特医食品等生产企业划入最高风险等级
　　人民网北京2月22日电 （记者李楠桦）据市场监管总局网站消息，为推进食品生产企业食品安全风险分级与信用风险分类管理，优化监管资源配置，提升监管效能，市场监管总局起草了《食品生产企业风险分级管理办法（征求意见稿）》(以下简称《征求意见稿》)，现向社会公开征求意见。 《征求意见稿》指出，市场监督管理部门应结合食品生产企业食品安全静态风险因素、动态风险因素与通用信用风险因素，确定食品生产企业风险等级，并动态调整。…
商务部：2021年我国高技术产业引资占比首次超过30%
　　人民网北京2月22日电 （记者赵竹青）据商务部官网消息，日前召开的全国外资工作电视电话会议指出，我国2021年稳外资工作取得新成效，全国实际使用外资规模首次突破一万亿元人民币，达到1.15万亿元，近十年来首次实现两位数增长，增速达到14.9%，高技术产业引资占比首次超过30%，实现了“十四五”良好开局。 会议旨在分析研判当前稳外资面临形势，研究部署全年利用外资工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部