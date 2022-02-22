近日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家市场监督管理总局联合公布了2021年度智能制造试点示范工厂揭榜单位和优秀场景名单。海信视像科技公司的产品数字化设计与仿真、精准作业派工、产线柔性配置三个场景被评为智能制造优秀场景。

海信相关负责人介绍，海信认为，无论是对于一个国家一座城市还是一家企业，制造业都非常重要。在去年10月举办的海信开放日论坛上，海信对外正式宣布将“引领以智能化为核心的先进制造”写入海信企业使命，并重申制造业是海信的重要定位，也是海信得以持续稳健发展的根基。

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