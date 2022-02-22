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两部门：设有实体网点的商业银行必须办理现金存取业务

2022年02月22日10:58 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行、银保监会昨日联合召开了银行业金融机构人民币现金服务工作座谈会。会议要求，银行业金融机构要扎实做好人民币现金存取业务，凡设有实体网点的商业银行、农信社等机构必须办理人民币现金存取业务。

会议认为，人民币现金是国家法定货币，现金服务是最基础、最根本的金融服务，现金投放收储是银行业金融机构最基本的业务，在满足人民群众生产生活需要、服务实体经济、维护货币金融体系稳定等方面发挥着重要作用。

近年来，人民银行、银保监会会同银行业金融机构持续做好现金供应和服务工作，全力保障社会公众现金需求，取得积极成效。截至2021年末，我国流通中现金（M0）为9.08万亿元，同比增长7.7%，继续保持稳定增长势头，全年现金净投放6510亿元，现金需求依然旺盛。各银行业金融机构着力提升现金服务水平，筑牢假币堵截防线，统筹考虑全额清分与现金消毒工作，确保公众用上“干净钱”、“放心钱”、“满意钱”，现金服务质量持续改善。

以此同时，会议指出，当前人民币现金服务总体情况是好的，但也存在一些值得关注的问题。社会上拒收现金现象仍有发生，个别银行机构办理现金业务意愿有所下降甚至出现停办现金业务的情形，流通中人民币整洁度、小面额人民币服务等仍有较大提升空间。对这些新情况、新问题、新苗头要高度重视，严肃对待，妥善解决。

面对新情况、新问题、新苗头，会议要求，银行业金融机构紧贴人民群众金融服务需求，统筹经济利益和社会责任，充分认识做好人民币现金服务的重要性，不断提升现金服务能力和水平。不断强化现金服务合规管理，持续提升流通中的现金整洁度，扎实推进小面额人民币兑换工作，共同建设整治拒收人民币现金长效机制，推动人民币现金服务再上新台阶。

(责编：罗知之、吕骞)

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