人民网北京2月22日电 （记者王震）“退休人员的养老金，不管是在什么地方、在哪个省、在哪个市县，都能确保及时足额发放。”在国新办22日举行新闻发布会上，财政部部长刘昆回应“如何确保养老金及时足额发放”问题时如是表示。

养老金是老百姓托付给国家管理的“养命钱”。财政部数据显示，目前全国社保基金滚存结余4.8万亿元，可支付月数在14个月以上。基金整体上收大于支，能够保障养老金按时足额发放。

财政部副部长余蔚平在介绍养老金运行情况表示，管好用好养老金、让亿万老人老有所养，是财政部门践行以人民为中心的发展思想的具体体现。近年来，我们积极采取一系列措施，确保各地养老金及时足额发放。

一是加大中央财政的补助力度。1998年实行统一的养老保险制度以来，中央财政持续加大对企业职工基本养老保险基金的补助力度，2021年安排补助资金超过6000亿元，支持地方缓解基金收支压力。

二是提高调剂比例。2021年，企业职工基本养老保险基金中央调剂比例提高到4.5%，调剂的总规模达到了9300余亿元。重点支持收支矛盾突出省份，中西部地区和老工业基地省份净受益金额超过2100亿元。

三是划转国有资本充实社保基金。中央层面共划转93家中央企业和中央金融机构国有资本总额1.68万亿元。

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