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拒收现金？罚！人民银行公布2021年四季度拒收现金处罚情况

2022年02月22日11:18 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日公布了2021年第四季度拒收人民币现金处罚情况。2021年第四季度，人民银行依法对32家拒收现金的单位及相关责任人作出经济处罚，处罚金额从1000元至10万元人民币不等。被处罚的单位包括水电、燃气、物业缴费等公共服务机构以及停车场、保险公司、连锁餐饮、医疗机构等。

人民银行表示，社会公众遇到拒收现金行为，可依法维权。广大经营主体应强化法治观念、维护人民币法定地位，诚信经营、尊重公众支付选择权，提升服务、共同打造现金和谐流通环境。

人民银行官网截图。

(责编：罗知之、吕骞)

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