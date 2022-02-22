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国家发改委：2021年末常住人口城镇化率达到64.72%

2022年02月22日11:05 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委近日组织召开城镇化工作暨城乡融合发展工作部际联席会议第四次会议。

会议指出，2021年，新型城镇化和城乡融合发展工作取得新成效，年末常住人口城镇化率达到64.72%，农业转移人口市民化加快推进，城市群和都市圈承载能力得到增强，城市建设品质逐渐提高，城乡融合发展迈出新步伐，成渝地区建设实现良好开局，为推动高质量发展提供了有力支撑。

会议强调，2022年，要深入推进以人为核心的新型城镇化战略，更充分体现推动城镇化高质量发展这一主题。

一是提高新型城镇化建设质量，加快促进农业转移人口市民化，持续优化城镇化空间布局和形态，加快推进新型城市建设，提升城市治理水平。

二是促进城乡融合发展，推动城镇基础设施向乡村延伸、公共服务和社会事业向乡村覆盖，支持国家城乡融合发展试验区和农村改革试验区加快改革探索。

三是推动成渝地区双城经济圈建设“1+N”规划体系全面实施，持续优化双城经济圈发展格局，加快共建现代基础设施网络，推动产业创新融合发展，强化长江上游生态保护和治理。

(责编：申佳平、吕骞)

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