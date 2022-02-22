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财政部：“十三五”以来我国累计新增减税降费超8.6万亿元

2022年02月22日15:49 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （记者王震）国新办22日就财政改革与发展工作举办新闻发布会，财政部副部长许宏才表示，“十三五”以来的六年间，我国累计新增减税降费超过8.6万亿元，这个规模在我国历史上是空前的。通过持续减税降费，我国税收占国内生产总值的比值逐年下降，从2016年的17.5%下降到2021年的15.1%。

许宏才介绍，近年来，财政部坚持把减税降费作为激发市场主体活力的重要“先手棋”，着力用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”，通过减税降费来推动经济增长。实际上减税降费表面来看是收入在减少，但实质上换来了经济增长和后续财政收入的增加。

2021年，全国新增减税降费规模1.1万亿元，重点支持制造业升级、中小微企业以及个体工商户发展。“1.1万亿元的减税降费，是在这些年持续实施减税降费和财政收支压力比较大情况下实现的，用实实在在的“真金白银”让利，有效支持市场主体纾困，激发活力。”许宏才说。

关于今年的减税降费工作，许宏才表示，财政部门将坚决贯彻落实党中央决策部署，认真实施好组合式减税降费，助力市场主体迸发出更大的发展活力。

一是力度更大。延续实施涉及科技、就业创业、医疗、教育等11项税费优惠政策，扩大部分已有政策的优惠力度，并且要及早推出一些新的政策举措。

二是精准发力。聚焦制造业高质量发展、中小微企业纾困和科技创新，研究出台精准帮扶措施。

三是协同施策。注重减税降费政策与其他积极财政政策、货币政策、产业政策等的协同联动，握指成拳，形成纾困发展合力。

(责编：王震、吕骞)

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