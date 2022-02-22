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国家发改委：全国煤炭日产量已回升至1200万吨以上

2022年02月22日13:24 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （记者许维娜）记者日前从国家发展改革委获悉，为贯彻落实国务院常务会议关于保持煤炭正常生产的部署要求，近一时期，国家发展改革委加强统筹调度，会同有关方面积极推动主要产煤省区和重点煤炭企业在确保安全的前提下增加煤炭产量。春节假期过后特别是元宵节以来，主要产煤省区和重点煤炭企业积极组织员工返岗，推动煤矿复工复产。

经过各方面努力，目前全国煤炭产量已回升到1200万吨以上。据调度数据，2月20日，全国煤炭产量1218万吨，已恢复至去年四季度日均产量水平。其中，山西省、陕西省产量分别保持在350万吨、200万吨左右的高位水平，内蒙古自治区近几日降雪结束后加快恢复正常生产，产量已超过370万吨，创本月新高。

国家发展改革委表示，预计下一阶段，随着天气回暖，晋陕蒙煤炭主产地生产供应将趋于稳定，同时春节期间煤矿进行了安全生产隐患排查整改和检修，安全生产能力有所增强，优质煤炭产能将进一步释放，煤炭供应水平将继续提升。

(责编：乔业琼、吕骞)

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