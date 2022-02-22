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交通银行安徽省分行：锚定高质量发展目标 精准服务实体经济 

2022年02月22日14:38 | 来源：人民网
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近年来，交通银行安徽省分行深入贯彻总行“两化一行”战略新内涵，扎实做好各项重点工作。尤其是在精准服务实体经济方面，该行通过扩大园区金融供给、发力科技金融、服务乡村振兴、加力普惠金融等举措，取得亮眼实绩。

2021年年末，安徽池州的国家级专精特新“小巨人”企业安徽均益金属科技股份有限公司由于应收账款未能及时回笼，公司经营资金周转不过来。“这严重影响到了我们的年底备货和来年的生产。”该企业负责人介绍，公司资产都已被用于融资，“没招了”。

了解到情况的交行安徽省分行客户经理主动上门，推荐不久前才推出的普惠“园区贷”。据介绍，这是一款为园区小微企业、战略性新兴产业量身打造的产品，通过银行、担保机构、园区三方协作及“见贷即保”模式，帮助市场主体实现快捷担保、快速融资。

最终，从申请到1000万元贷款落地，均益金属仅仅用了5天。“这也是池州市首笔‘园区贷’业务，受到了当地政府和企业的一致好评。”交行安徽省分行相关部门负责人透露，截至2021年年末，全行园区类贷款余额超230亿元，较年初净增近60亿元。

作为中药材集散中心的亳州，汇聚了数以万计的药商。在中小药商群体中，如何应对资金缺口，是共性话题。囤货，得是全款；卖货，赊销时有发生。这中间的资金压力，显而易见。

为此，交行安徽省分行主动作为，于2021年推出线上普惠产品“药商e贷”。该产品实现了申请、审批、放款流程线上化，同时可随借随还，贴合药商周期性使用资金的特点，有效地降低了资金使用成本。

“授信，几分钟搞定；400万元的放款，也只用了两天。”身为“药商e贷”尝鲜者，对于产品的高效便捷，药商张艳秋赞不绝口。

创新“药商e贷”，不过是交行安徽省分行加力普惠金融的缩影。据悉，该行聚焦增量扩面，坚持全行全员全场景做普惠，2021年末普惠“两增”贷款较当年初净增超40亿元、增幅54.5%。

此外，赋能实体经济，还体现在发力科技金融和服务乡村振兴上。过去一年，安徽省分行聚焦安徽十大新兴产业，探索“专职+兼职”金融科技专班，创新推出“科创e贷”“科大校友贷”等产品，深化与行业龙头合作，积极对接新来皖企业。全年，全行战略性新兴产业贷款增幅25.49%，科技型企业贷款增幅26.04%。

在服务乡村振兴方面，分行上线“蓝莓贷”等定制产品，打造“土地增减挂”“采砂采石”等明星产品。2021年乡村振兴贷款增速43.79%、位居五大行第1。

“金融是实体经济的血脉。作为国有大行，赋能实体经济是担当使然。”交通银行安徽省分行负责人表示，下一步将继续锚定高质量发展目标，扎实做好包括服务实体经济在内的各项重点工作，为安徽迎来“新的绽放”贡献力量。（陈浩）

(责编：董童、李源)

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