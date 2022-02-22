近年来，得益于优秀的显示效果以及成本降低，国产OLED屏幕在智能手机的渗透率快速提升。近期，一款由维信诺独供OLED屏幕的国产游戏手机正式亮相，在显示效果上，除了常规配备超高刷新率外，屏幕还采用了具有业内领先显示效果的鼎型像素排列和屏下摄像头显示方案。

据了解，对于游戏手机而言，高刷新率是保障流畅体验的重要因素，同时，较好的画质也是影响游戏体验的关键。OLED屏幕天然具备更快响应、更细腻显示的优势，如果配合更优的像素排列设计，则能带来更高的显示画质。因为在OLED的技术区隔和壁垒里面，像素排布设计是最特征鲜明的技术，也是与屏幕显示效果最直接相关的因素。

维信诺相关负责人表示，近期发布的该款游戏手机采用的维信诺鼎型像素排列，视觉等效像素密度81.%，配合像素排布使用的SPR算法，可使画面显示线条更细腻、边界更锐利、色彩更均匀，显示效果优异。同时，维信诺还可根据客户需求，提供像素排布、TFT、SPR算法整体解决方案并快速导入量产。

据介绍，维信诺“鼎排”是由一组RB（红蓝）像素和另一组RB（红蓝）共同围绕着一个G绿像素，并且4个子像素中心的连接线刚好成为一个梯形，所以称之为“鼎排”。根据专利检索平台显示，维信诺鼎排属于子公司昆山国显光电有限公司所持有，发明专利名称为“AMOLED像素结构及显示装置”。公开号为CN 107887404A，申请日为2016年9月29日，申请公布日为2018年4月6日。

(责编：李源、董童)