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网络主播“驴嫂平荣”偷逃税被追缴税款、加收滞纳金并处罚款6200.3万元

2022年02月22日16:25 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （记者车柯蒙）近期，广东省广州市税务部门通过税收大数据分析，发现网络主播平荣（网名：驴嫂平荣）涉嫌偷逃税款，对其依法开展了全面深入的税务检查。

经查，平荣在2019年至2020年期间，通过隐匿直播带货佣金收入偷逃个人所得税1926.05万元，未依法申报其他生产经营收入少缴有关税款1450.72万元。

在税务检查过程中，平荣能够积极配合检查并主动补缴税款。综合考虑上述情况，广州市税务局稽查局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，按照《广东省税务系统税务行政处罚裁量基准》，对平荣追缴税款、加收滞纳金并处0.6倍罚款，共计6200.3万元。日前，广州市税务局稽查局已依法向平荣送达税务行政处理处罚决定书。

广州市税务局有关负责人表示，税务部门将持续加强对税收大数据的分析运用，有针对性地完善网络直播行业税收监管措施，严厉打击涉税违法行为，促进行业在发展中规范，在规范中发展。

(责编：初梓瑞、吕骞)

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