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亚洲单机容量最大风电机组下线

2022年02月23日05:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报福州2月22日电　（记者刘晓宇）2月22日，由中国东方电气集团有限公司自主研制、拥有完全自主知识产权的13兆瓦抗台风型海上风电机组，在福建三峡海上风电产业园顺利下线，这是目前已下线的亚洲地区单机容量最大、叶轮直径最大的风电机组，也是我国下线的首台10兆瓦级以上风电机组，该机组国产化率达到了90%。

　　13兆瓦海上风电机组采用定制化开发抗台风策略，可抵御77米/秒的超强台风，适用于我国98%的海域。与机组配套的叶片，首次采用碳纤拉挤工艺，突破了百米级超长柔性叶片研制的系列难题，单支长度达103米，刷新了我国风电叶片最长纪录；变桨系统采用行业首创的双驱电动变桨系统，具备冗余设计功能，安全性高，可靠性好；发电机容量覆盖范围广，风能利用率高、运行可靠、维护成本低。

(责编：胡永秋、袁勃)

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