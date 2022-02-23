本报记者 王俊岭

近来，浙江省湖州市长兴县税务部门通过“专员驻点+专班服务”等形式，让减税降费、缓税缓费等优惠政策及时惠企利民，确保企业疫情防控和复工复产有序进行。图为税务工作人员在一家企业了解情况，对接减税政策。

谭云俸摄（人民视觉）

“2022年积极财政政策要适当靠前发力，用好政策工具箱，打足提前量，早出台政策，早落地见效。”财政部部长刘昆在2月22日举行的国新办发布会上表示。

刘昆表示，积极的财政政策要提升效能，要统筹财政资源，强化预算编制、审核、支出和绩效管理，推进绩效结果和预算安排有机衔接，加强与货币政策等协调，确保宏观政策稳健有效。

提升效能服务大局

刘昆介绍，2021年，财政部强化跨周期调节，加大资金统筹力度，保持必要的财政支出规模，推动经济运行保持在合理区间。新增地方政府专项债券3.65万亿元，根据经济形势变化合理把握节奏，较好发挥了稳增长、补短板作用。精准实施减税降费，新增减税降费约1.1万亿元，助力企业纾困发展。推动财政资金直达机制常态化并扩大范围，2.8万亿元资金直达基层、惠企利民。

“我们落实党政机关坚持过紧日子要求，本级支出继续负增长，节省资金用于增强地方民生财力保障。2021年，中央对地方转移支付（含税收返还）超8万亿元，重点向财政困难地区和欠发达地区倾斜，增强城乡区域协调发展的财力保障能力。”刘昆说，积极的财政政策提质增效、更可持续，有力有效对冲经济下行压力，稳定宏观经济大盘。

中国财政科学研究院研究员于长革认为，稳增长的一个关键在于发挥财政作用。当前，我国经济稳定恢复态势不断巩固，为财政收入增长奠定了坚实基础，但新的经济下行压力对财政收入增长形成制约，财政收支矛盾依然突出。因此，在聚力稳增长的同时，严格防范财政风险，在财政紧平衡状态下努力实现稳增长与防风险、减税降费与财政可持续发展之间的平衡。

在谈及财政政策最新进展时，刘昆透露，地方政府专项债券去年底已提前下达了1.46万亿元，今年1月份完成发行4844亿元，占提前下达限额的1/3，全部用于交通、市政、产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域。

减税降费今年力度更大

广大市场主体在扩大就业、促进技术创新、改善民生等方面具有不可替代的作用。“在去年1.1万亿元基础上，今年将实施更大规模减税降费，市场主体会有更多获得感。”刘昆说。

相关数据显示，“十三五”以来，我国累计新增减税降费超过8.6万亿元。通过持续减税降费，我国税收占国内生产总值的比值有所下降，从2016年的17.5%下降到了2021年的15.1%。目前，我国市场主体的总量超过了1.5亿户，其中2021年新增涉税市场主体1326万户，同比增长15.9%。

财政部副部长余蔚平表示，2018—2022年，中央财政安排约90亿元，推动中小企业双创升级。下一步，财政部将精准聚焦中小微企业纾困发展，进一步加大税费优惠力度，综合运用融资担保、贷款贴息、奖励补助等方式，引导撬动金融资源流向中小微企业，让中小企业焕发更大的生机。

财政部副部长许宏才说，减税降费等政策的落实落地，减轻了上亿市场主体的负担，增强了韧性，为应对困难挑战，稳住经济基本盘发挥了重要作用。“减税降费表面来看是收入在减少，但实质上换来了经济增长和后续财政收入的增加。”

全力以赴保障民生

最新数据显示，中央本级支出连续两年负增长，中央部门财政拨款“三公”经费连年压减，从2019年的81.07亿元减少到2021年的51.87亿元，累计下降了36%。

有紧有松，如何确保财政资金“好钢用在刀刃上”？

在科研创新方面，2021年中央本级基础研究支出增长15.3%，主要用于加大自然科学基金资助力度，支持中科院加强基础研究等。未来，财政部将不断加大财税政策和资金支持力度，优化科技支出结构，推进科技政策扎实落地，让科技更好服务高质量发展。

在污染防治方面，2021年，中央财政安排生态环保资金4374亿元。同时，还创新了很多财政管理的手段，积极发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用。下一步，财政部门将持续加大投入力度，推动突出生态环境问题尽快解决，支持打赢环境保护这场持久战。

在保障民生方面，中央财政持续加大对企业职工基本养老保险基金的补助力度，2021年安排补助资金超过6000亿元，支持地方缓解基金收支压力。目前，全国社保基金滚存结余4.8万亿元，可支付月数在14个月以上，有关部门正在抓紧研究制定相关配套文件，测算资金调拨规模，合理调剂地区间基金余缺。

刘昆表示，今年，中央财政将进一步压减非刚性非重点支出，拉紧钱袋子，把能省的钱省下来，保障机关运行等刚性急需支出；严控会议、差旅、培训、论坛等支出，严禁新建扩建政府楼堂馆所，不该开的会一个不开，不该上的项目一个不上，不该花的钱一分不花，把花的钱花到点子上。

(责编：胡永秋、袁勃)