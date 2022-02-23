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2021年，全国城镇新增就业1269万人，养老保险覆盖10亿人以上——

就业总体稳定 社保更加完善

2022年02月23日05:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近年来，河北省邢台市南和区出台优惠政策，鼓励当地劳动密集型企业进驻农村设立“微工厂”，通过订单生产，实现群众在家门口就业增收。图为2月22日，南和区河郭镇郄庄村村民在一家“微工厂”加工服装。
　　张 驰摄（新华社发）

　　近日，四川省广安市针对新业态领域从业人员日渐增多的现象， 引导用人企业和劳动者参加城乡居民基本养老保险，做到“应参尽参”“应保尽保”。图为该市社会保险局工作人员在宣介社保政策。
　　邱海鹰摄（人民视觉）

　　本报北京2月22日电　（记者孔德晨）22日，人力资源和社会保障部在京召开2021年第四季度新闻发布会。人社部新闻发言人卢爱红表示，2021年人力资源和社会保障工作取得积极成效，全国城镇新增就业1269万人，社会保险覆盖范围持续扩大，基金运行总体平稳。

　　就业形势总体稳定，好于预期。人社部就业促进司司长张莹介绍，2021年，人力资源和社会保障部深入实施就业优先政策，保持了就业局势的总体稳定，实现了“十四五”就业工作的良好开局。

　　一是就业目标任务圆满完成。2021年全国城镇新增就业1269万人，超额完成1100万人的目标任务。全年全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年平均值下降0.5个百分点。12月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比上年同期下降0.1个百分点。二是重点群体就业稳中有进。高校毕业生就业总体稳定，年底就业去向落实率好于上年。农民工就业恢复至疫情前水平，外出务工规模持续增加，脱贫劳动力务工规模达到3145万人，160个重点帮扶县脱贫人口务工规模达到628万人。三是市场供求保持活跃状态。100个城市公共就业服务机构市场求人倍率保持在1.5以上，四季度是1.56，网络招聘市场也延续着活跃的态势。

　　“从今年走势看，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，就业的基础仍然稳固，就业形势将继续保持总体稳定。”张莹表示，2022年，人社部将聚焦稳定市场主体，强化就业优先政策，将阶段性降低失业保险和工伤保险费率政策再延续一年，继续实施失业保险稳岗返还政策，同时落实好支持企业吸纳就业的税收优惠、担保贷款、就业补贴等。

　　从今年1月开始，养老保险全国统筹实施。人社部养老保险司副司长亓涛介绍，2018—2021年，中央调剂制度实施4年间，共跨省调剂资金6000多亿元，其中2021年跨省调剂的规模达到2100多亿元，有力支持了困难省份确保养老金按时足额发放。亓涛说：“全国统筹制度实施后，将在全国范围内对地区间养老保险基金当期余缺进行调剂，用于确保养老金按时足额发放，这就在制度上解决了基金的结构性矛盾问题，困难地区的养老金发放更有保障。”

　　在加强社保基金监督管理方面，人社部近日发布了《社会保险基金行政监督办法》。办法将自3月18日起施行，同时废止原《社会保险基金行政监督办法》。“随着我国社保事业的快速发展，养老保险已经覆盖10亿人以上，失业、工伤保险覆盖人数分别达到2.3亿人、2.8亿人，基金年度收支规模达到13万亿元。”人社部社会保险基金监管局局长汤晓莉介绍，办法拓展了监督范围，除了社保经办机构、服务机构，还将其他与社保基金收支管理直接相关的单位纳入监督范围。

(责编：胡永秋、袁勃)

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