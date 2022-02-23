本报南京2月22日电 （尹晓宇、董莹、何劼）长江流域最大载重吨位的电动货船“船联1号”22日在南京首航。该船以电能为唯一能源，实现了零排放、低噪音、无污染。

“船联1号”由一艘总载重3000吨位的燃油货船改造而成，改造主要由国网江苏省电力有限公司完成。技术团队克服了船舶直流微网系统、整船运行软件系统、电池安全管理控制系统等技术壁垒，最终攻克燃油货船全电化改造难题。

近年来，江苏全力推进内河航道水污染治理，在运输侧推广包括货船、拖船、游船、公务船舶等在内的全电化改造。同时，江苏被确定为国家岸电系统受电设施改造试点省份，在港口全力推广燃油船舶靠港后的岸电系统。目前，江苏全省港口累计建成岸电设施3036套。仅2021年，江苏岸电使用电量3066万度，同比增长76.7%。

“今年，我们将持续开展同类短途大吨位运输船舶‘油改电’试点，促进形成电动船舶系列标准，助力内河航运绿色低碳转型。”江苏省造船工程学会副秘书长周社宁介绍。

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