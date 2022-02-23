本报记者 叶 子

2月16日，深圳观澜湖樱花竞相绽放，游客纷至沓来。

鲍赣生摄（人民图片）

2月19日，农民在贵州省从江县洛香镇上皮林村搬运蔬菜。

新华社记者 杨文斌摄

2月20日，在安徽省亳州市谯城区赵桥乡双楼村，科技特派员（右2）在田间为农民进行小麦春管技术指导。

刘勤利摄（人民图片）

2月12日，广西蒙山县丝绸工业园区的一家丝绸家纺公司内，工人正在忙碌。

林志清摄（人民图片）

2月17日，福建省福州市闽侯县的福特科光电有限公司，研发人员正在对精密光学元件进行生产加工。

谢贵明摄（人民图片）

2月18日，安徽省阜阳市颍泉经济开发区中源智能化制造产业园钢结构加工车间内，工人正进行数控切割作业。

王 彪摄（人民图片）

2月9日，建设中的甘肃省张掖市甘州区南滩光电产业园龙源40MW光伏发电站建设项目工地。

杨永伟摄（人民图片）

春风浩荡满目新，不负韶光万里程。春节过后，田间地头绿色生机显露，工厂车间24小时运转赶制订单……全国各地激扬生龙活虎的干劲儿，各行各业奋力跑进高质量发展的“春天里”，中国展现出一派生机勃勃、欣欣向荣的图景。

人勤春来早 春耕农事忙

一年之计在于春，一年光景看春耕。随着气温回升，从岭南大地到东北平原，从鱼米之乡到塞上江南，梯田开始灌水、耕地正在“升级”、农机排队检修，一幅忙碌的春耕备耕画卷从南向北次第展开。

眼下，海南琼中黎族苗族自治县黎母山镇的海南农垦热作产业集团有限公司咖啡种植园内，一簇簇熟透的红果在咖啡树枝头相携而生，种植户们忙碌采摘咖啡鲜果，一会儿工夫汗水早已湿透衣衫。

连日来，云南省西双版纳傣族自治州勐海县掀起春耕春种热潮，田间处处是耕田耙田、栽插水稻的繁忙景象。据悉，2022年勐海县计划种植冬春粮食作物10万亩，到目前为止，早稻育秧已达3.5万余亩，鲜食玉米、薯类的种植已分别完成1.4万余亩和3000余亩。

“专家全程指导，该追肥追肥、该浇水浇水，打药治虫除草……他们天天到地里来，比俺还操心。”河南省周口市商水县张庄镇訾庄村种粮大户周群元笑着说。雨水节气已过，河南全省小麦陆续进入返青期，农业专家纷纷奔赴全省各地指导春管，帮助农民因地制宜，看苗施策，为夏粮丰收提供有力支撑。

在最北省份黑龙江，尽管冰雪未融，勤劳的农人已经开始筹备春耕生产。“我们从2月13日就启动了农机检修工作，把有损耗和损坏的零部件进行统一采购更换、维护、保养，确保农机备耕有保障、有速度、有效率推进。”黑龙江海伦市东兴现代农机农民专业合作社理事长刘春生说。检修农机、购置农资、做好培训……早春二月，黑土地上已透出春的生机。

据农业农村部农情调度，全国春耕备耕由南向北陆续展开，目前冬小麦在西南已拔节，黄淮海地区冬小麦还在越冬，2月下旬将大规模返青。华南地区，再过十天左右，早稻就要开始浸种育秧。东北地区备耕农资陆续到位，各地种子、化肥、农药供应量充足。由于光温水适宜，全国3.3亿多亩越冬小麦、1亿亩冬油菜和0.8亿亩蔬菜长势良好。农业农村部明确，今年确保粮食播种面积稳定在17.6亿亩，确保粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上，确保大豆油料种植面积稳定增加。稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料，“两稳两扩”，成了今年春耕备耕主基调。

在保证春耕用肥的基础上，多样化的科技下乡和技术帮扶，为今年稳产多产开好头、起好步。

2月18日，在贵州省榕江县车江坝区智能化育苗中心大棚，农技人员动动手指，就能调节棚内温度，自动喷淋系统正在为幼苗浇水。针对近期天气变化频繁、冷热不均的情况，贵州各级农业部门积极引导农民使用大棚播种育苗，用技术手段调节温度，用智能化管理助力春耕生产。

位于安徽省亳州市谯城区赵桥乡的“无人农场”，在近日迎来了建成后的第一个春耕生产季。今年，在这里给小麦施肥、除草的不是农民，而是水肥一体化自动灌溉系统和无人机。在农场办公区，技术人员通过“农场大脑”的电子大屏远程监控麦田情况，还可以实时了解田间土壤、空气温度与湿度等信息。“无人农场”目前拥有植保无人机20多台、无人收割机1台、无人播种机1台以及地下智能灌溉系统、病虫害监测系统、水肥预警监测系统等。

在海南三亚崖州湾科技城的现代生物技术育种先行试验区，科研人员在园区内来回穿梭，工人们忙着将不同品种的水稻按照区域进行播种，无人机在农田上方飞行收集着相关数据……这片300多亩的试验田种植了大豆、玉米、高粱等作物，土地有没有虫害、缺不缺水、肥力够不够只需打开电脑便能一目了然，土壤各项指标、大气环境数据经过大数据中心的整体分析就可以帮助基地及科研人员作出决策……“科技范儿”十足。

手机成了新农具，数据成了新农资，农业现代化为春季农业生产增添了亮丽颜色。

虎年有虎劲 开工马力足

“感谢两地人社局周到细致的服务，不仅通过专场招聘会让我们有机会在杭州找到工作，更解决了我们交通上的困扰，乘坐免费的飞机和大巴，一路畅行！”务工人员江女士激动地说。

2月16日，元宵节后第一天，江女士等22名四川省广元市青川县务工人员带着家乡的美食和家人的期待，免费乘机抵达浙江杭州萧山机场。随后，杭州市西湖区人社局安排他们集中乘坐大巴前往各自入职企业。此前，西湖区、青川县两地人社局精心组织了“东西部劳务协作”线上招聘会和“东西协作直播带岗”活动，成功吸引了22名青川县务工人员到杭州工作。据了解，西湖区积极开展跨省劳务协作，先后联合四川省青川县、九龙县，贵州省凯里市、镇远县和湖北省宣恩县等地区举办线上招聘会和“直播带岗”活动，推出岗位3995个，达成意向200人。

为了尽快复工复产，各地开展“春风行动”，密集推出网络招聘、直播带岗等线上招聘活动，促进供需两侧更快匹配；同时，多地推出直达的定制班车、航班等，帮助就业者顺利返岗。

目前，各地企业开足马力复工复产，展现出满满干劲儿。数据显示，截至2月17日，深圳企业复产率97%，员工返岗率近93%。截至2月15日，浙江省工业企业开复工率达91.7%，复工进度好于去年同期，复产速度不断加快，一季度工业经济稳的基础不断夯实。

“各类订单已排到9月。”在专注生产各类体育用品的给力体育（绍兴）创新与智造中心，农历正月十五后，各条生产线满负荷运转。

54秒！这是广州瑞松科技智能柔性生产线创造的速度，不到一分钟即完成一辆汽车四门两盖的自动装配。虎年新春过后，这家公司的智能生产线上迅速恢复忙碌景象。

“去年企业营收18亿元，今年将冲刺30亿元！”2月17日上午，福建福清元洪工业园的御冠食品股份有限公司内，董事长林兴忙不停：安排公司给返岗的700名员工做核酸检测；与团队研究扩大企业规模事宜；接待银行上门服务人员……

虎年有虎劲，抢抓一季度，生产一线处处新风扑面。

初春的荆楚大地，江汉运河龙洲垸船闸施工现场热火朝天，全力推进船闸大修工程；鄂州花湖机场工地，高耸的腊梅状塔台、工字型转运中心以及两条长3600米的跑道上一片忙碌，鄂州顺丰转运中心建设抓紧抢工期；联通武汉未来城与鄂州红莲湖大数据产业园的未来三路开放试运行，即将正式通车……湖北组织开展全省交通建设项目集中开工活动，鼓励各地春节期间施工不断、人员不散、设备不歇，督促各地抢抓一季度黄金施工季节，掀起项目建设热潮。

幕墙窗框安装、自动扶梯安装、室内精装修……放眼望去，海南省中医院新院区（含省职业病医院）项目的施工现场，到处是工人们干劲十足的身影，敲打声此起彼伏。项目负责人徐志建介绍，医院设计了1000张病床，旨在为海南自贸港建设提供医疗保障服务。为了今年6月底交付使用，现在工地上已实现满负荷运作。

实际上，2月7日，春节假期后的首个工作日，陕西就召开全省高质量项目推进会暨2022年一季度重点项目集中开工活动，总投资4470亿元的963个省、市重点项目集中开工。同一天，福建举行第一季度重大项目视频连线集中开工仪式，共涉及项目230个、总投资2398亿元。2月8日，湖北举行2022年一季度全省重大项目集中开工活动，一季度全省集中开工项目1913个，总投资1.4万亿元，涉及产业发展、基础设施、民生改善等各个领域。此外，河北雄安新区一季度集中开工项目43个，总投资601亿元。石家庄469个项目集中开工，总投资1001.7亿元。沈阳2022年首批项目集中签约，432个项目总投资达3795亿。

全国多地一大批重大项目集中开工，虎年开工按下“加速键”。工地上机器轰鸣，挖掘机上下翻飞，成为各地全力冲刺经济开门红的生动注脚。

优化营商环境 推动高质量发展

2月15日，四川成都高新区优化营商环境大会结束刚刚一周，成都振芯科技股份有限公司已梳理出一份名单，希望借助会上发布的“高端人才服务数字专员”计划，实现“今年至少增加10名研发人员”的目标。

此前不久，成都高新区营商环境领导小组办公室制定出2022年“十大攻坚计划”，从政务服务、政策供给、人才发展、要素保障、宜居城市、亲清社会六方面着手，做优营商环境“六大生态”。例如，针对投资建设项目涉及部门多、事项复杂、周期长等问题，设立工程建设一站式服务专区，推动主辅线56个事项、服务人员、服务窗口等100%集中；针对重复提交材料、各部门集成协同服务效率不高等问题，集成高新智慧政务系统，生成办事专属二维码，在50个高频事项上分期分批实现“一码”办理。

审批服务流程的优化，带来政务服务效率的提高。如成都一样，多地提出持续优化营商环境，助力经济高质量发展。记者梳理发现，陆续召开的地方两会上，“优化营商环境”“减税降费”等成为高频热词。

在民营经济大省浙江，省政府工作报告提出全面落实减税降费政策，力争为市场主体减负3000亿元，“以‘真金白银’换市场主体轻装上阵、专注前行”“按照‘第一时间+顶格优惠’原则，推动各项政策直达快享、及早发力”。

河南省提出，2022年将深化“万人助万企”，落实提高研发费用加计扣除比例等政策，企业研发投入增长17%以上。

江西省把优化营商环境作为2022年强攻改革的“一号工程”，通过实施“一件事一次办”改革等，全力提升营商环境软实力。

安徽省政府工作报告提出，要把对待市场主体的态度和服务水平作为第一营商环境，等高对接沪苏浙体制机制和营商环境。

四川、重庆、吉林、广西等省份也都在如何落实新的组合式减税降费政策，以及营造良好营商环境氛围等方面提出了具体、温暖的改革举措。

营商环境就是生产力，是重要的制度供给，是高质量发展的底座。营商环境好，企业家就能敢于投资、安心经营。

“这是项目施工登记函，凭借这个函就可以开工建设了。”2月16日上午，在天津滨海新区政务服务中心二楼窗口，义达机械厂项目经办人从工作人员手中接过新鲜出炉的施工登记函，“我们上午拍下地块，2个小时施工许可就办下来了，不愧是滨海速度！”原来，天津特地建立了政务服务与招商引资协同联动机制，深入一线服务项目建设，提供专业、精准、高效、系统的全流程服务，用“拿地即开工”给企业带来实在好处。

2月16日，江苏南通高新区2022年一季度重大项目集中开工，17个总投资超100亿元的产业项目“虎”力全开，拉开高新区 “招商引资突破年”的序幕。据了解，南通将2022年确定为“招商引资突破年”，在招商引资中，提供无事不扰、有求必应的“店小二”服务。

无论是政府要做“店小二”，提供“保姆式服务”，还是提出“办事不求人”，让企业家“站C位”，各地竭尽全力从不同角度比拼营商环境、吸引市场主体。还有地方公开了市委、市政府领导干部的个人手机号，有问题可以直接电话反映。

从多地不约而同召开优化营商环境大会、将“提升营商环境”作为开年头件大事来抓可以看出，营商环境没有最好，只有更好。各地坚持把优化营商环境作为激发市场主体活力和社会创造力、推动高质量发展的重要抓手，稳定市场预期，保持经济平稳运行。

霭霭东风万里春，再鼓征帆起新航。我们已为新的一年开了个好头，奋进的中国，踔厉奋发、笃行不怠，一起向未来！

(责编：胡永秋、袁勃)