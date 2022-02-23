本报记者 叶 子

观众在第四届全球人工智能产品应用博览会上参观智慧教育互动课堂。

管钰楠摄（人民图片）

互动教学、智能考试、综合评价、智慧校园、区域教育管理……近日，工业和信息化部、教育部公布2021年“5G+智慧教育”应用试点项目入围名单，一批5G与教育教学融合创新的典型应用亮相。据悉，下一步，有关部门将及时总结经验、做法、成效，努力推动“5G+智慧教育”应用从小范围探索走向大规模落地。

互动教学成为热门场景

记者梳理发现，工业和信息化部、教育部近日公布的“5G+智慧教育”应用试点项目共有109个，涉及互动教学、智能考试、综合评价、智慧校园、区域教育管理等7个重点方向，覆盖“教、考、评、校、管”等教育教学的关键环节。

多数项目聚焦探索集成创新和多场景融合应用，其中，课堂互动教学成为当前5G应用的热门场景。利用“5G+VR/AR”、“5G+全息投影”、“5G+4K/8K远程直播（快直播、慢直播）”等技术，可以打造沉浸式智慧课堂、交互式在线教学和虚拟仿真实验教学，目前此种场景已在多地成为现实。

本次试点名单的一个鲜明特点是，学校、电教馆、科研院所、行业协会、电信运营商、教育信息化企业等积极组成创新联合体，跨界合作。由各级各类学校牵头申报的项目占比近七成，学校成为应用场景“主战场”。

例如，入选的“5G+信息通信技术人才培训平台”由武汉烽火技术服务有限公司牵头。公司负责人介绍，该平台的服务对象主要是高校和企业，采用“在线培训+体验教育”模式，通过虚拟现实、在线学习和互动课堂等应用场景，开展远程教学和实操。目前，该平台已在武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学、中国地质大学（武汉）、中南民族大学、武汉软件工程职业学院等高校成功应用，累计培训学生超过2000名。

落到实处发挥效能

作为新一轮科技革命和产业变革的代表性、引领性技术，5G是支持未来经济社会发展的战略资源和公共基础设施。除了支持互动教学，5G还在诸多应用场景大显身手。

在“5G+智能考试”方面，依托5G+AI、VR、图像处理等技术，可实现智能在线考试、智能巡考监考、远程采集人脸数据、无感智慧化入场识别、智能辅助批改等应用。

在“5G+智慧校园”方面，借助5G等新一代信息技术，有助于建设“万物互联”的智能教学环境，建立集中化智能化的教师研修、教育治理、教育督导、学生生活、咨询和学习、家校协同等方面的支持服务，切实服务教育教学过程。

在“5G+区域教育管理”方面，利用5G+AI协同升级区域教育大脑和管理平台，可以实现区域内所辖学校运行状态数据的及时传送，开展对各学校学位资源、学情数据、应急事件等信息的动态监测分析，支撑教育主管部门进行管理决策和响应。

北京邮电大学副校长苏森表示，从2019年5G商用开始，北京邮电大学就联合运营商开展了多方面的“5G+智慧教育”应用探索。一是建设5G校园专网，与光纤宽带等已有网络融合，为智慧应用提供网络底座。二是打造5G智慧教室，利用“5G+全息投影”技术进行跨校区远程互动教学，开展“5G+AR”教学应用。三是构建5G平安校园，采用具备5G+AI能力的智能安防机器人“北邮一号”，结合5G智慧安防指挥中心，升级校园安防的移动性和自动化程度。四是建设5G智慧云数据中心，实现对双一流学科的重大科研课题的全面支撑。

像北京邮电大学一样，目前各地多所学校已开展积极探索，更好地发挥5G效能，解决学校面临的不同校区间互动教学、远程学习和智能考试、协同科研和办公、校园安防和管理智慧化等需求。

应用前景十分广阔

借助融合了5G等技术的智能教学终端，上海市宝山区第二中心小学的吴老师可以同时“现身”于喀什叶城县四小和白茅岭学校、川东农场学校等8所学校，一堂跨时空的线上线下“英语双师课”开课了。这种在线课堂的探索，打破地域与时空限制，实现了异地同步的融合式教学教研新形态。

破解城乡教育资源分配不均，支撑“双减”政策更好落地，搭建学校、老师、家长之间便捷的沟通桥梁……5G对推动教育模式变革、提高教育质量、促进教育公平等都具有重要意义。

中国信息通信研究院副院长王志勤认为，中国正加速步入5G应用规模发展的新阶段。开展“5G+智慧教育”应用试点，可以推动产业链各环节协同创新，形成一批技术先进、效果明显的5G与教育教学融合的典型应用，探索可复制推广、可规模应用的发展模式，为推动“5G+智慧教育”实现更广泛的应用提供经验。

“5G在教育领域具有广阔的应用前景，能够优化智慧学习环境，创新学与教的形态，提高学习体验和教学效果，提升智慧教育服务水平和教育治理现代化水平，推动区域、城乡和校际教育高质量均衡发展。”北京师范大学智慧学习研究院院长黄荣怀认为，5G与教育的深度融合将进一步变革传统教育，加快移动在线教育发展，催生智慧教育新生态，践行科技与教育双向赋能命题，为未来教育发展带来新机遇。

(责编：胡永秋、袁勃)