本报记者 孔德晨

干垃圾、湿垃圾、有害垃圾，京沪等地不少居民对垃圾分类操作得已很熟练。未来几年，生活垃圾分类收运系统怎样更完善？管理体系智能化升级怎么做？近日，国家发展改革委、生态环境部、住房和城乡建设部、国家卫生健康委发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），对构建科学完善的生活垃圾分类和处理体系作出了部署。

《指导意见》明确，到2025年，生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，焚烧处理能力达到80万吨/日左右；城市资源化利用率达到60%左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比达到65%左右。住建部环境卫生工程技术研究中心主任童琳表示，《指导意见》明确了以焚烧为主的处理设施建设格局，推动垃圾减量化、资源化利用，为“十四五”期间生活垃圾分类和处理指明了方向。

根据《指导意见》，“十四五”期间，生活垃圾分类收运系统将更完善。各地将合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力。按照要求，各地将明确生活垃圾分类收集和运输的设施建设目标及任务，稳步推进设施建设，并有效衔接分类投放端和分类处理端，避免垃圾“先分后混”。同时，“十四五”时期我国还将全面落实生活垃圾收费制度，推行非居民用户垃圾计量收费，探索居民用户按量收费，鼓励各地创新生活垃圾处理收费模式，不断提高收缴率。

焚烧处理设施建设将加快。城市建成区生活垃圾日清运量超过300吨地区将加快建设垃圾焚烧处理设施。不具备建设规模化垃圾焚烧处理设施条件的地区，国家鼓励通过跨区域共建共享方式建设。童琳表示，“十四五”时期应紧扣垃圾分类处理高质量发展要求，在现有基础上，进一步扩大以焚烧为主的技术格局，减少原生垃圾填埋量。

有序推进厨余垃圾处理设施建设。“随着垃圾分类的推行，各地需采取长期布局和过渡安排相结合的方式，加快厨余垃圾处理设施建设和改造，统筹解决餐厨垃圾、家庭厨余垃圾、农贸市场垃圾处理问题。”童琳说，“根据厨余垃圾分类收集情况、厨余垃圾特征、人口规模、设施终端产品及副产物消纳情况等因素，科学选择适宜技术路线和处理方式，着力解决产品出路问题。”

《指导意见》同时提出，按照绿色低碳、集约高效、循环发展的原则，鼓励建设污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置及资源化利用“多位一体”的综合处置基地，推广静脉产业园建设模式；推动市政污泥处置与垃圾焚烧、渗滤液与污水处理、焚烧炉渣与固体废物综合利用、焚烧飞灰与危险废物处置、危险废物与医疗废物处置等有效衔接。童琳解释，这有利于促进各处理设施工艺设备共用、资源能源共享、环境污染共治、责任风险共担，实现资源合理利用、污染物有效处置、环境风险可防可控，稳步提高设施发展水平。

生活垃圾处理也要向智能绿色升级。下一阶段，国家将推动生活垃圾分类管理全体系的智能化升级，以数字化创新基础设施运营和监管模式，强化信息收集、共享、分析、评估和预警；采用先进节能低碳环保技术设备和工艺，推动稳定达标排放。“《指导意见》以提高城镇生态环境质量为核心，对提升环境基础设施现代化水平、推动生态文明建设和绿色发展具有重要意义。”童琳说。

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