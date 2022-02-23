基本养老保险全国统筹1月起实施（新数据 新看点）
2022年02月23日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月22日电 （记者李心萍）记者22日从人社部获悉：基本养老保险全国统筹1月已启动实施。制度实施后，将在全国范围内对地区间养老保险基金当期余缺进行调剂，从制度上解决了基金的结构性矛盾，困难地区的养老金发放将更有保障。
我国养老保险制度自上世纪90年代建立以来，从县级统筹起步，逐步提高统筹层次。2018年7月，我国建立实施了基金中央调剂制度，迈出了全国统筹的第一步。2018至2021年中央调剂制度实施4年间，共跨省调剂资金6000多亿元，其中2021年跨省调剂规模达到2100多亿元，适度均衡了省际之间养老保险基金负担。
数据显示，截至2021年末，全国基本养老保险参保人数达10.3亿人。（相关报道见第十三版）
《 人民日报 》（ 2022年02月23日 01 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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