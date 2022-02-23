本报记者 王 观

“2022年积极财政政策要适当靠前发力，用好政策工具箱，打足提前量，早出台政策，早落地见效。”财政部部长刘昆在2月22日举行的国新办新闻发布会上表示。

地方政府专项债券加快发行和使用进度

中央经济工作会议要求，2022年积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。

刘昆表示，提升效能，就是要统筹财政资源，强化预算编制、审核、支出和绩效管理，推进绩效结果和预算安排有机衔接，加强与货币政策等协调，确保宏观政策稳健有效。

注重精准，就是要聚焦制造业高质量发展、中小微企业纾困、科技创新，实施新的更大力度减税降费；进一步优化财政支出结构，落实过紧日子要求，同时加强对基本民生、对重点领域、对地方特别是基层的财力保障。

增强可持续性，就是要统筹需要和可能安排财政支出，坚持在发展中保障和改善民生，不好高骛远、吊高胃口；适当确定赤字率，科学安排债务规模，有效防范化解风险。

今年，财政部向各地提前下达了2022年部分新增专项债券额度1.46万亿元。

为什么要提前下达？财政部副部长许宏才表示，地方政府专项债券作为积极财政政策的一个重要工具，发行节奏要根据经济形势、宏观调控需要等合理把握。当前，我国经济面临新的下行压力，要求财政政策发力适当靠前。提前下达专项债券额度，加快专项债券发行和使用进度，主要是为了尽早发挥对有效投资的拉动作用。

“从支出统计情况看，1.46万亿元的专项债券下达地方，1月份地方已组织发行了新增专项债券4844亿元，发行规模占提前下达额度的33.2%，基本上占1/3。其中，大概有三成用于市政及产业园区基础设施建设，两成用于交通基础设施建设，两成用于教育、卫生、养老等社会事业建设。”许宏才说。

财政直达机制减少资金“在途”时间

2021年，财政部会同有关部门常态化实施财政资金直达机制并扩大范围。从去年全年运行情况看，财政直达机制发挥了“一竿子插到底”优势，实现了管理效能和资金效益“双提升”。主要有几个特点：

一是下达快。资金下达坐上“直通车”，直达基层、直接惠企利民，“在途”时间大大减少。从去年直达资金监控系统反馈情况看，大部分地方用了10天左右的时间完成了资金的分配。

二是投向准。全年统计，2.8万亿元直达资金实际形成支出2.67万亿元，主要用于精准支持基层保居民就业、保基本民生、保市场主体和保工资、保运转等方面。据不完全统计，用于养老、义务教育、基本医疗、基本住房等基本民生方面的支出近2万亿元，直接用于就业方面的支出超过510亿元，相关直接惠企支出累计超过6000亿元，惠及各类市场主体166万余家，精准滴灌效果明显。

三是监管严。更好发挥直达资金监控系统作用，让更多双眼睛盯着直达资金，避免“萝卜快了不洗泥”。从审计署实施的国家重大政策落实跟踪审计情况看，直达资金违规问题较少，违规金额比例也较低，资金使用相对来说更为规范。

“今年，我们将进一步扩大直达资金的范围，完善直达资金的管理制度，强化资金监管，确保直达资金规范安全高效使用。”许宏才说。

减税降费精准聚焦中小微企业

近年来，财政部坚持把减税降费作为激发市场主体活力的重要“先手棋”，着力用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”，通过减税降费来推动经济增长。

许宏才表示，今年，财政部门将认真实施好组合式减税降费，助力市场主体迸发出更大发展活力。

一是力度更大。延续实施涉及科技、就业创业、医疗、教育等11项税费优惠政策，扩大部分已有政策的优惠力度，并且要及早推出一些新的政策举措。

二是精准发力。聚焦制造业高质量发展、中小微企业纾困和科技创新，研究出台精准帮扶措施。

三是协同施策。注重减税降费政策与其他财政政策、货币政策、产业政策等的协同联动，形成纾困发展合力。

“中小微企业是国民经济和社会发展的重要力量，下一步，财政部将精准聚焦中小微企业纾困发展，进一步加大税费优惠力度，综合运用融资担保、贷款贴息、奖励补助等方式，引导撬动金融资源流向中小微企业。”财政部副部长余蔚平说。

养老金按时足额发放有保障

社会各界对养老金运行十分关注，目前养老金按时足额发放是有保障的。

近年来，财政部门积极采取一系列措施，确保各地养老金及时足额发放。一方面，中央财政持续加大对企业职工基本养老保险基金的补助力度，2021年安排补助资金超过6000亿元，支持地方缓解基金收支压力。另一方面，2021年企业职工基本养老保险基金中央调剂比例提高到4.5%，调剂总规模达9300余亿元。此外，中央层面共划转93家中央企业和中央金融机构国有资本总额1.68万亿元充实社保基金。

余蔚平说，企业职工基本养老保险已于今年1月1日实施全国统筹，资金在全国范围内互济余缺，有利于发挥基金的规模效应，增强支撑能力。

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 02 版）

(责编：胡永秋、袁勃)