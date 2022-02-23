本报北京2月22日电 （记者王浩）截至2月17日，白鹤滩水电站累计安全生产绿色电能200亿千瓦时，相当于减少标准煤消耗624万吨，减少二氧化碳排放1602万吨。白鹤滩水电站共安装16台全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组，全部机组将于今年7月投产发电。

白鹤滩水电站是实施“西电东送”的国家重大工程，是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程。全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组，实现了我国高端装备制造的重大突破。为确保百万千瓦水轮发电机组长周期安全稳定运行，中国长江三峡集团有限公司科学开展设备运行诊断分析，探索掌握机组运行规律。白鹤滩电厂全力做好能源保供，加密设备设施巡检频次，抓实抓细隐患排查等安全管理工作，全面确保已投产机组应发尽发、满发多发。

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 04 版）

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