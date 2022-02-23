本报记者 王 浩

三峡库区，云雾萦绕青山，重庆市涪陵区南沱镇睦和村坐落其间。

走进村民冉德才家，斜屋面、花格窗，里里外外收拾得干净利落。庭院一角，一根自来水管探出来，“拧开水龙头，清水哗哗流，啥时候都有水，生活方便多了。”冉德才说。

“以前水量小，有时候水还很浑。越是用水的时候，越是发愁。”冉德才回忆。睦和村山高坡陡，供水管网老化，喝上安全水，成了村民急难愁盼的事。

喝上安全水，村民过上好日子

召开一场场院坝会、开展一次次蹲点调研，水利部党组将“支持三峡库区移民村重庆市涪陵区南沱镇睦和村解决饮水安全、住房安全和出行难问题”作为“我为群众办实事”实践活动的重要项目之一，累计投资2500多万元，改造农村供水主管6300米、分支管上万米。

一条条自来水管，改变了睦和村村民的生活。“自来水入户，吃饭、洗澡方便多了。”村民汪登荣说：“空气好、江景美，能采摘，吃水问题又解决了，咱办农家乐也更有底气了。”

水通了、路畅了、房子修好了，睦和村的产业更兴旺了。“山上栽果子，家里开馆子，一二三产融合发展，村民的口袋鼓起来了。去年全村人均纯收入超1.92万元。”村党支部书记刘家奇自豪地说。

喝上安全水，是关系农民切身利益的大事。“党的十八大以来，水利部门瞄准短板弱项，稳定水源、完善管网、加强管理，不断巩固提升农村饮水安全水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供有力支撑。”水利部农村水利水电司司长陈明忠介绍。

从西南山乡到海岛渔村，再到西北旱塬，越来越多村民喝上了安全水。浙江省舟山市朱家尖街道的白沙岛上，开民宿的陈存明尝到了甜头：“岛上有了这么好的水，我们能放心地接待游客了。”

“与此同时，还存在一些农村季节性缺水、供水保障程度不高等问题。我们将继续加快提升农村供水工程建设管理水平，推进城乡供水一体化，推动小型工程标准化改造，力争2022年底全国农村自来水普及率达到85%。”陈明忠说。

有了生态水，护好绿水青山

月亮湖碧波荡漾，木栈道蜿蜒曲行……一大早，村级河长彭启华开始了一天的巡护，“每周至少巡河两次，咱要守好‘责任田’。”

彭启华是四川省雅安市名山区百丈镇解放村党委书记，从2017年起，他又有了新身份——河长。“有没有垃圾，有没有乱排污水，从河里到岸上，咱都要看仔细。”彭启华说。

河长上岗，守护家门口的河。解放村河渠密布，过去因无人管护，河水被污染了。“村里成立保洁队，促进畜禽养殖转型，完善污水收集处理，小渠小沟变清了。”彭启华说。

村级河长谁来当、怎么干？为此，解放村开展村级河湖管护体系建设，解决河湖管护“最后一公里”问题。目前，在水利部支持下，全村设立6名村级河长，带动村民共同守护河湖生态。

村级河湖大多规模小，过去因管理缺位、投入不足，水环境问题突出。改善河湖生态，成了群众迫切的期盼。“设立村级河长，贯通了省市县乡村五级责任体系，能有效改善乡村河湖面貌。”水利部河湖管理司河湖长制工作处处长吴海兵介绍。

良好生态环境是最普惠的民生福祉。水利部以“我为群众办实事”实践活动为切入点，全力解决影响群众生活质量的水环境问题。在湖北省远安县，“水系连通及水美乡村建设试点”工作的推进让河水清澈流淌，清水还浇灌出了绿色大米；在山西省岢岚县，治理沟壑、染绿山岭，水土流失得到有效治理。去年夏天，历时33天的夏季滹沱河、大清河、白洋淀生态补水顺利结束，沿岸群众多年后又看到了碧波荡漾的家乡河。2021年，水利部治理农村河道3800多公里、湖塘1300多个，受益村庄3300多个，农村河湖生态环境明显改善。

引来发展水，助力乡村振兴

走进四川省遂宁市大英县寸塘口水库，青山环抱、碧波千顷。水库承担着全县13万人的饮水、6.42万亩耕地的灌溉等功能。

“水库建于上世纪70年代，经历了多次暴雨洪水，加上年久失修，蓄水供水功能受限，有村子有时还会停水。”大英县水利局副局长肖体民介绍。

“定向帮扶四川省遂宁市大英县寸塘口水库除险加固工程建设”，是水利部“我为群众办实事”实践活动的项目之一。“我们开展溢洪道启闭机房拆除重建、防洪抢险道路加宽等，补上乡村水利设施短板，真正解决群众用水难题。”水利部水利工程建设司基本建设处三级调研员赵建波介绍。2021年，水利部加快病险水库除险加固，全面加强水利工程运行管护。

水库是重要的水利设施，对防洪、供水、发电、生态等具有重要支撑性作用。“我国水库大多为小型水库，因建设标准和管护等原因，水库的除险加固任务很重。”水利部运行管理司副司长张文洁介绍，“近年来，中央加大财政支持力度，推进小型水库除险加固，确保水库充分发挥效益。”

从水利工程建设到农村饮水安全，从水生态保护到防御水旱灾害，水利部党组充分关注民生期盼，分批次确定了42个办实事项目，示范带动部属系统推出380项办实事项目，切实解决了群众急难愁盼的一批水利问题。

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 06 版）

(责编：胡永秋、袁勃)