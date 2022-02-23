本报杭州2月22日电 （记者江南）浙江省杭州市动漫产业中心最新发布的数据显示：2021年，杭州市动漫游戏产业发展呈逆势上扬态势，去年杭州市动漫游戏产业总产值328.5亿元，同比增长26.9%。

发挥数字经济先发优势，杭州动漫游戏企业深入推进5G、云计算、AI等数字化新技术的集成应用。浙江数字文化国际合作区打造国际动漫数字内容智创平台、“之江一号”AI表演数字动画平台等，建设数字文化贸易功能区。杭产动漫以红色动漫为引领、不断提升内容质量，推出红色动漫短片《沁园春·长沙》、动画剧集《下姜村的绿水青山梦》等作品。在2021年国家广播电视总局系列评选中，6部杭产动画获季度推优动画作品。

据了解，2022年杭州亚运会首次将电子竞技作为正式项目，以此为契机，杭州推进动漫电竞跨界融合创新，电竞产业链条不断丰富拓展。

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 06 版）

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