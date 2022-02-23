韩春瑶

在服务上细致入微，在产品设计上别出心裁，商家的这些努力，为消费者带来了良好的情绪体验，提升了产品和服务的价值

前段时间，笔者和朋友到一家餐馆吃饭。等餐过程中，餐馆为每位顾客免费提供了一份零食——零食里附带着一张精致的纸条，上面写着一句温馨寄语。朋友看后边分享寄语，边夸商家花了心思。

在日常消费中，类似的场景还有不少。今年春节期间，一些家电品牌推出造型可爱、颜值又高的萌系产品，以温情的陪伴感吸引了许多年轻消费者买单。有消费者评价：这么萌的小家电，光看着就很开心。

在服务上细致入微，在产品设计上别出心裁，是商家为留住客源、促进消费做出的努力。往更深层次看，这些用心之处都为消费者带来了良好的情绪体验，提升了产品和服务的价值。

近些年，产品和服务的情绪价值正日益凸显。一方面，随着我国经济社会不断发展，产品和服务供给更加充裕，功能价值出现了一定程度的同质化现象，在消费者决策时所发挥的作用逐渐下降。另一方面，城乡居民生活水平日益改善，消费需求也在不断升级。消费者除了看重商品的数量与质量，也更加关注商品提供的情绪体验。

在这一背景下，情绪价值成为消费者买单背后不可忽视的重要力量。对消费者而言，面对功能价值类似的产品和服务，最终选择的往往是与自己情绪更契合、更能引发共鸣的。

对商家而言，在提供优质产品和服务的基础上，如果能找准情绪发力点，调动消费者情绪引发共鸣，将更容易在激烈的竞争中脱颖而出。无论是能勾起80后童年回忆的怀旧玩具，还是令年轻消费者更有探索欲的新型书店，其实都是商家在情绪资源上挖掘价值，寻找到满足消费者情绪需求的成功实践案例。

这些也促使更多商家在细节上下功夫，理性分析消费者的心理需求，充分发掘情绪资源的价值，营造大众喜闻乐见的消费场景，提供更贴心、更暖心的情绪体验，在良性互动中不断提升产品和服务的竞争力。毕竟，谁不喜欢更懂自己心情的商家呢？

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 10 版）

(责编：胡永秋、袁勃)