人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

以情绪共鸣促进买卖双赢（微经济）

韩春瑶
2022年02月23日05:23 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在服务上细致入微，在产品设计上别出心裁，商家的这些努力，为消费者带来了良好的情绪体验，提升了产品和服务的价值

　　

　　前段时间，笔者和朋友到一家餐馆吃饭。等餐过程中，餐馆为每位顾客免费提供了一份零食——零食里附带着一张精致的纸条，上面写着一句温馨寄语。朋友看后边分享寄语，边夸商家花了心思。

　　在日常消费中，类似的场景还有不少。今年春节期间，一些家电品牌推出造型可爱、颜值又高的萌系产品，以温情的陪伴感吸引了许多年轻消费者买单。有消费者评价：这么萌的小家电，光看着就很开心。

　　在服务上细致入微，在产品设计上别出心裁，是商家为留住客源、促进消费做出的努力。往更深层次看，这些用心之处都为消费者带来了良好的情绪体验，提升了产品和服务的价值。

　　近些年，产品和服务的情绪价值正日益凸显。一方面，随着我国经济社会不断发展，产品和服务供给更加充裕，功能价值出现了一定程度的同质化现象，在消费者决策时所发挥的作用逐渐下降。另一方面，城乡居民生活水平日益改善，消费需求也在不断升级。消费者除了看重商品的数量与质量，也更加关注商品提供的情绪体验。

　　在这一背景下，情绪价值成为消费者买单背后不可忽视的重要力量。对消费者而言，面对功能价值类似的产品和服务，最终选择的往往是与自己情绪更契合、更能引发共鸣的。

　　对商家而言，在提供优质产品和服务的基础上，如果能找准情绪发力点，调动消费者情绪引发共鸣，将更容易在激烈的竞争中脱颖而出。无论是能勾起80后童年回忆的怀旧玩具，还是令年轻消费者更有探索欲的新型书店，其实都是商家在情绪资源上挖掘价值，寻找到满足消费者情绪需求的成功实践案例。

　　这些也促使更多商家在细节上下功夫，理性分析消费者的心理需求，充分发掘情绪资源的价值，营造大众喜闻乐见的消费场景，提供更贴心、更暖心的情绪体验，在良性互动中不断提升产品和服务的竞争力。毕竟，谁不喜欢更懂自己心情的商家呢？


　　《 人民日报 》（ 2022年02月23日 10 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

分享让更多人看到

推荐阅读
提升积极的财政政策效能 助力经济稳字当头
　　2022年，是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的重要起步之年，也是“十四五”战略规划贯彻实施的关键之年。全国两会前后，各部委密集召开新闻发布会，释放中国经济高质量发展重要信号。人民网特别推出“稳中求进谱新篇”系列综述，阐释新形势新理念，解析大主题大举措，为2022年中国经济工作鼓干劲聚才智。…
政策释放积极信号 房地产市场现企稳回暖迹象
　　国家统计局日前公布的数据显示，1月份，70个大中城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比降势减弱，同比涨幅总体回落。 其中，新建商品住宅销售价格环比上涨城市数为28个，比上月增加13个，连续两个月回调；二手住宅销售价格环比上涨的城市有10个，为近4个月以来首次突破个位数。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部