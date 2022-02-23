本报记者 沈靖然

最近，云南省开远市种花大户张海备家的鲜花大棚里，多了一些插在地里和挂在棚上的圆柱体“小吊灯”。随手摘下一个，张海备告诉记者：“这些可不是灯泡，而是智能传感器，我的棚现在也成数字化大棚了！”

张海备介绍，大棚接入智能传感器后，自己可以通过手机上的“慧农管家”小程序，实时监测大棚内的温度、湿度、土壤肥力等。“平台提供了精准种植方案，需要给花浇多少水、补多少光都一目了然，我家的菊花等级从之前的C级提升到了A级，收益增长了四成多！”

张海备所说的“平台”，正是开远市国家现代农业产业园2021年5月正式运行的数字花卉全产业链平台，覆盖园区内的25家鲜花企业和10家试验种植户。“平台通过传感器实时监测温室环境，提供精准化农业种植方案。对于规模化生产企业，这一环节的技术应用可实现每年节约人工成本近40万元。平台还覆盖研发、销售、运输、售后等环节，为花农和企业提供多方面服务。”园区技术人员储园介绍。

近年来，开远市大力开展“数字乡村”试点项目，将数字化花卉种植从精细种植延伸到产业链综合服务。2021年1月，开远市国家现代农业产业园被认定为第三批国家现代农业产业园。

“通过数字化监测，每一批次的花都可以追溯种苗来源、种管过程、采后处理、包装、储运环节。”储园说，“能够第一时间发现问题花卉，实现全流程定位，减少霉菌滋生，加强鲜花品控。”

除了以上应用，平台在售后服务上也可以发挥作用。通过订单售后数字化管理，可以在生产环节中精准定位客户针对某一批次的问题投诉并予以纠正，弥补了过去依靠人工进行生产管理的不足。

目前，平台已接入产业园近5年的产业数据。“经过综合分析，能更及时、灵活地调控区域品种种植配比、产出时间和产量，实现柔性产出。”储园举了个例子，近段时间有一款玫瑰销售火爆，平台会计算花卉上市时间差，预测市场销量，并提示错峰上市，避免园区内部扎堆生产，供企业和种植户科学决策。

“今后，数字农业还要拓展到其他领域的产、研、销等环节，让产业数字化成为乡村振兴的‘金钥匙’。”对于未来，开远市农业农村局局长马超充满期待。

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 10 版）

(责编：胡永秋、袁勃)