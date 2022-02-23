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2021年机械工业进出口总额首次突破万亿美元

机械工业经济运行总体平稳

2022年02月23日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月22日电  （记者李心萍）记者从中国机械工业联合会获悉：2021年机械工业经济运行虽受原材料价格高涨等多种因素影响，但全行业经济运行总体平稳，产品生产基本稳定，年度主要经济指标增幅超出预期。

　　工业增加值实现较快增长。2021年机械工业增加值同比增长10%，高于同期全国工业和制造业0.4和0.2个百分点；两年平均增速为8%，高于全国工业和制造业1.9和1.4个百分点。机械工业主要涉及的51个行业中有45个行业增加值实现增长。

　　超七成产品产量实现增长。2021年全年机械工业重点监测的121种主要产品中，产量累计同比增长的产品有94种，占比77.7%。其中，机床类产品呈现恢复性增长，全年金属切削机床产量增长29.2%、工业机器人产量增长近45%。

　　对外贸易创历史新高。得益于国内疫情的有效防控和生产秩序的快速恢复，机械企业主动作为、抢抓国际市场先机。2021年机械工业对外贸易持续高速增长，全年累计实现进出口总额1.04万亿美元，首次突破1万亿美元大关。其中出口总额6765亿美元，同比增长33.7%，创历史新高；实现贸易顺差3144亿美元，同比增长168%，创历史新高。

　　战略性新兴产业发展良好。2021年机械工业中战略性新兴产业相关行业合计实现营业收入20万亿元，同比增长18.58%；实现利润总额1.21万亿元，同比增长11.57%。战略性新兴产业营业收入增速高于同期机械工业平均增速，向上拉动行业收入增长13.95个百分点，对全行业实现高速增长发挥积极的带动作用。

　　创新体系建设取得进展。近年来，机械行业创新体系建设有序推进、创新能力显著提升。截至2021年底，挂牌运行和批准建设的机械工业重点实验室、工程研究中心和创新中心共计234家。其中重点实验室110家，挂牌运行97家，正在建设13家；工程研究中心123家，挂牌运行113家，正在建设10家；挂牌运行创新中心1家。

　　中国机械工业联合会执行副会长陈斌表示，预计2022年机械工业增加值、营业收入增速达5.5%左右，利润总水平与2021年持平，进出口贸易总体保持稳定。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月23日 10 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

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