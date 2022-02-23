本报太原2月22日电 （记者付明丽）山西近日印发加快5G融合应用实施方案，明确通过布局5G融入产业数字化、智慧化生活、数字化治理三大领域，推进“5G+智能煤矿”“5G+工业互联网”“5G+智慧农业”“5G+智慧医疗”“5G+智慧文旅”“5G+4K/8K视听”等十大工程，为经济社会各领域的数字转型、智能升级、融合创新提供支撑。

方案确定了5G融合应用领域进一步延伸、标杆应用成效进一步彰显、服务供给能力进一步提升三大发展目标。方案指出，将在智能煤矿、工业互联网、远程医疗、智慧景区等领域建设30个5G应用示范项目，形成可复制推广的成熟案例和标准体系。

据统计，截至2021年底，山西省“5G+”应用已在11个行业领域签约197个项目，形成了一批以智能矿山、智慧工厂为代表的“5G+”典型应用。

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 10 版）

(责编：胡永秋、袁勃)