辛保安

实现碳达峰碳中和，是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，意义重大、影响深远。去年底召开的中央经济工作会议明确指出“要正确认识和把握碳达峰碳中和”。习近平总书记在主持中共中央政治局第三十六次集体学习时强调，我们必须深入分析推进碳达峰碳中和工作面临的形势和任务，充分认识实现“双碳”目标的紧迫性和艰巨性，研究需要做好的重点工作，统一思想和认识，扎扎实实把党中央决策部署落到实处。这为我们高质量推进“双碳”工作提供了根本遵循。

电网连接电力生产和消费，是各类能源转换利用和优化配置的重要平台，在推进能源革命、服务“双碳”目标中发挥着重要作用、承担着重要责任。党中央提出“双碳”目标后，国家电网公司第一时间贯彻落实，发布实施国内企业首个“双碳”行动方案和构建新型电力系统行动方案，出台一系列务实举措，努力争当能源革命的推动者、先行者、引领者。通过持续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，我们对“双碳”工作的认识不断深化，将坚决扛牢电网责任，进一步强化系统观念，完整准确全面贯彻新发展理念，确保党中央“双碳”部署在公司不折不扣落地落实。

在推进“双碳”中确保电力安全可靠供应。习近平总书记强调，减排不是减生产力，也不是不排放，而是要走生态优先、绿色低碳发展道路，在经济发展中促进绿色转型、在绿色转型中实现更大发展。去年下半年，受电煤供应短缺、煤电机组出力不足等因素影响，我国部分地区电力供需偏紧。党中央、国务院高度重视，对煤电油气运全方位加强工作部署。国家电网公司强化政治担当，扎实做好电力保供工作。当前和今后一个时期，我国仍处在工业化、新型城镇化快速发展的重要阶段，能源消费总量还将保持刚性增长，保障电力安全可靠供应将是长期艰巨任务。国家电网公司将全力以赴，担当负责、守土尽责。一方面，做好电源并网服务和科学调度，统筹支持现役煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”和新能源、清洁能源发展，推动支撑保障电源尽早投运，确保各类电源能并尽并、增发稳供，将传统能源逐步退出必须建立在新能源安全可靠的替代基础上的要求落到实处。另一方面，充分发挥大电网优化资源配置的平台作用，优化电网调度和电力交易，深挖跨区跨省通道送电潜力，加大省间余缺互济力度，最大限度保障电力电量平衡。同时，配合政府强化电力需求侧管理，引导用户合理错峰避峰，保障电力供应平稳有序。

推动电网发展与各地区各行业减排降碳高效协同。习近平总书记强调，既要增强全国一盘棋意识，加强政策措施的衔接协调，确保形成合力；又要充分考虑区域资源分布和产业分工的客观现实，研究确定各地产业结构调整方向和“双碳”行动方案，不搞齐步走、“一刀切”。国家电网公司经营区域覆盖26个省份，售电量占经营区全社会用电量的80%，我们将始终从促进能源革命、服务“双碳”工作全局出发谋划推进各项工作，持续优化公司行动方案。实践中，坚持因地制宜、因网制宜，根据各省各地发展阶段、能源资源禀赋及“双碳”进程，科学做好电网规划建设。同时，支持产业优化升级，落实国家全面节约战略，推动引导全社会节能减排，加快形成绿色生产生活方式。聚焦工业、交通、建筑和居民生活等重点领域，稳妥有序实施电能替代，鼓励节约用电、高效用电、用绿色电。聚焦多能互补、智慧用能、能效管理等重点方向，加快建设一批综合能源服务项目，发挥电、气、热、冷、氢等不同能源系统的耦合互补效应，以及数字化赋能效应，示范推动综合能源服务产业发展。聚焦电力大数据价值挖掘，强化“电力看经济”“电力看环保”等服务，助力国家坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，控制不合理用电需求。

大力推进新能源供给消纳体系建设。习近平总书记强调，既要立足当下，一步一个脚印解决具体问题，积小胜为大胜；又要放眼长远，克服急功近利、急于求成的思想，把握好降碳的节奏和力度，实事求是、循序渐进、持续发力。推进能源革命、实现“双碳”目标，将带来电网发展格局和功能形态的深刻变革，这将是一个长期的动态演进过程。我们将把握大势、洞察趋势，从当前实际出发做好工作，持续优化电网发展布局，加大特高压和配套电网建设力度，大力推进新能源供给消纳体系建设。力争通过“十四五”“十五五”时期的努力，将国家电网跨区跨省输电能力由目前2.4亿千瓦提高到2030年的3.7亿千瓦以上，全力服务好沙漠戈壁荒漠大型风电光伏基地建设，并为各类清洁能源发展提供坚强网架支撑。针对提高电力系统调节能力对发展储能的现实要求，大力加强技术成熟的抽水蓄能电站建设，积极支持新型储能规模化应用，力争到2030年公司经营区抽蓄电站装机由目前2630万千瓦提高到1亿千瓦、电化学储能由300万千瓦提高到1亿千瓦。针对“双碳”情景下电力系统发展和安全运行面临的重大技术难题，深入实施科技创新行动计划，大力开展柔性直流输电、虚拟电厂、大电网安全稳定控制、特高压分接开关等重大技术攻关，强化基础研究和前沿技术布局，争取更多“从0到1”的创新突破。

积极贯彻落实党中央深化电力市场化改革部署。习近平总书记强调，要坚持两手发力，推动有为政府和有效市场更好结合，建立健全“双碳”工作激励约束机制。国家电网公司将坚持推进改革，以改革解难题、促发展、保安全。统筹推进中长期、现货和辅助服务市场建设，积极研究推动电—碳两个市场协同运行、融合发展，充分发挥市场在优化电力资源配置中的作用；扎实做好代理购电、信息公开等工作，保障居民、农业用电需求和价格稳定；总结吸取国外电力市场化改革正反两个方面的经验，巩固和发挥我国电网长期实行的统一规划、统一调度、统一管理体制优势；持续深化“双碳”背景下能源电力发展重大问题研究，服务国家建立健全与“双碳”进程相适应的体制机制和政策环境。

在统筹推进碳达峰碳中和工作中，国家电网公司承担着重大责任和历史使命。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们将系统观念贯穿各项工作，坚持清洁低碳是方向、能源保供是基础、能源安全是关键、能源独立是根本、能源创新是动力、节能提效要助力，全力以赴服务“双碳”目标，为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境作出应有贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（作者为国家电网有限公司董事长、党组书记）

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 12 版）

(责编：胡永秋、袁勃)