本报合肥2月22日电 （记者田先进）记者近日从安徽大学获悉：该校物理与光电工程学院教授张军团队与中国科学院国家天文台副研究员侯义军等合作，找到了太阳色球纤维向暗条提供物质和磁通量的观测证据，在太阳暗条的磁通量来源和物质供给研究上取得重要突破。

太阳暗条是太阳大气中普遍存在的一种等离子体结构，悬浮于色球和日冕，具有温度低、密度高的特点。太阳暗条与太阳上的剧烈活动密切相关，暗条爆发是影响空间天气的最主要太阳活动之一。暗条的形成和演化一直是太阳物理学热点课题，对其开展系统研究也是国家航空航天等科技活动的迫切需要。

在暗条研究领域，暗条的形成是一个关键而未解决的问题。暗条的形成需要从两个方面来考虑：磁场结构的形成和物质的供给。基于观测数据，张军团队及合作者发现了暗条磁场和物质供给的新模式。扎根在对消磁结构上的两组色球纤维相互靠近，同时有微弱的增亮，磁重联发生；随后一条长的新纤维形成，向暗条移动，最终与暗条合并。这些观测结果揭示了暗条的物质和磁通量可以由附近的色球纤维提供。

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 12 版）

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