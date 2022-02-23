李心萍

广阔的市场空间孕育着巨大的需求，技术的不断进步也积蓄着升级的动力。企业瞄准需求，升级供给，就能源源不断地创造新机会、开拓新空间

佛跳墙、花胶鸡、梅菜扣肉……虎年新春，花样繁多的预制菜登上了不少家庭的年夜饭餐桌。有数据显示，2022全国“网上年货节”期间，预制菜销售额同比增长45.9%。

与预制菜类似，近年来还有不少“默默无闻”的老行业颇为意外地“走红”：音箱行业历史上百年，智能音箱这两年一跃成为潮流单品、“网红”家电；叉车业早已有之，装上智能化“大脑”、电动化“心脏”后，智能电动叉车一下抓住物流业高效绿色转型新需求，广受市场青睐，销量屡创新高。

这些事实再次证明，市场经济中没有所谓“夕阳产业”。只要敏锐发现、及时响应、有效满足经济社会发展进程中不断涌现的新需求，传统产业同样大有作为。预制菜“走红”，恰是因为其捕捉和满足了不断升级的消费需求——疫情防控常态化背景下，不少家庭更倾向在家吃饭、亲自下厨。可烹饪这件事，既花费时间，也考验厨艺。这时，种类多、味道佳、省时省力的预制菜就很有针对性地解决了市场痛点，迎来了市场新空间。

需求的不断升级，为企业提供了更多机会。产业链供应链水平的稳步提升，则为企业响应需求、拓展市场带来了更大可能。

仍以预制菜为例。以往，我们在食品标准化工业化生产上的能力有限，速食产品多局限在方便面、速冻水饺等品类。近年来，得益于保鲜、杀菌等技术的逐步成熟，佛跳墙、花胶鸡等原料丰富、工艺复杂的“大菜”也得以延长保鲜时间。此外，冷链物流业的网络规模更大、运输质量更高，也使预制菜得以搭乘方便快捷、成本适宜的冷链车走进千家万户，从而让产品的覆盖半径大为延长、市场空间大幅拓展。

通过综合运用语音识别、人工智能等先进技术，智能音箱的功能更丰富、操作更便捷、使用体验更新颖；得益于铝电池和人工智能的发展，无人驾驶叉车拥有了向电动化、智能化升级的契机；抗紫外线运动面料的成功研制，让衣物可以同时具备防晒、透气、降温等功能，深受户外运动爱好者欢迎；深入应用物联网技术，适用肩颈、腰部等的小型按摩器可通过实时收集分析数据，实现定制按摩、老少皆宜……在新一轮科技变革和产业变革加速演进的当下，材料、零部件、成品、软件等任何环节的技术进步，都可能为企业响应需求、创新产品带来新契机。

总而言之，在中国经济这片浩瀚的大海中，广阔的市场空间孕育着巨大的需求，技术的不断进步也积蓄着升级的动力。企业瞄准需求，升级供给，就能源源不断地创造新机会、开拓新空间。

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 18 版）

(责编：胡永秋、袁勃)