本报记者 王 政

数据来源：工业和信息化部

上图为领克汽车张家口工厂的智能制造车间。

尚宇杰摄

当前，以5G、工业互联网、大数据、人工智能为代表的数字化、网络化、智能化技术，正推动我国制造业全方位、全链条改造。

去年底召开的中央经济工作会议提出，加快数字化改造，促进传统产业升级。数字化改造如何为制造强国建设源源不断地注入动力？下一步的重点任务又有哪些？记者采访了相关部门和多家企业。

加大对企业智能改造和重大技术改造支持力度

让传统产业焕发新活力

经过工业互联网改造升级，安徽华茂纺织工厂每万锭用工由50人降低到15人以下，生产效率提高50%，鞍钢1780热连轧生产线紧急停机、故障维修次数下降20%，作业效率提升5%；

基于工业互联网智能决策系统，家居企业客来福实现一键设计、一键报价、一键下单、一键生产，形成6000多种个性化定制方案，产品交付周期缩短50%；

依托5G网络，山西一处煤矿100多公里巷道实现5G专网全覆盖，自动巡检机器人、高清巷道视频监控、远程控制无人开采等“5G+工业互联网”应用，让数百米深的矿井更智能更安全……

推动传统制造业数字化改造，是我国制造强国建设的重要一环。工信部统计显示，截至2021年12月底，全国工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达55.3%和74.7%，比2012年分别提高30.7个和25.9个百分点；工业企业经营管理数字化普及率达到70.9%，比“十三五”初期增长16个百分点。

“数字化转型是以数据作为核心驱动，以新一代信息技术与各个行业的全面融合为主线，以更高生产运营效率、更快市场响应水平和更大价值创造为目标，变革产品服务形态、生产组织方式和商业模式的过程。”中国信息通信研究院院长余晓晖说。

加力、快速擦冰、轻磕、顶线……北京冬奥会冰壶赛场上，各国体育健儿展开激烈角逐。确保冰壶与冰面摩擦系数恒定，依靠的是冰面之下隐藏的工业互联网“黑科技”。

“冰壶赛场冰面温度要求是零下6摄氏度，冰层厚度则要控制在5到6厘米之间。”冰山技术服务（大连）有限公司智联开发部副部长阎盖宝告诉记者，通过设置冰面温度、红外温度、供回液温度传感器，“冰立方”等冬奥场馆实现了3层冰面分层精准控温，还可节约30%的能耗。

自2017年实施数字化改造以来，冰山工业互联网平台已上线19个工业APP和6个云化软件，服务企业150个，累计连接工业设备5.4万余个。得益于工业互联网“加持”，大连冰山集团在国内工业制冷行业服务市场中的占有率提升至30%。

据介绍，“十四五”期间，我国将加大对企业智能改造和重大技术改造的支持力度，推动重点行业、重大技术成果工程化产业化，提升传统制造业核心竞争力。

提升创新能力、供给能力、支撑能力和应用水平

让智能制造发展步伐进一步加快

2月7日，吉利汽车浙江长兴基地的总装流水线上，紧张忙碌的气氛扑面而来。身穿橙蓝相间制服的工人，手拿伺服拧紧枪，按照装配流程，一丝不苟地拧紧每个螺栓。工位上方，高清摄像头依托5G网络，实时监测每个拧紧动作，并把所有拧紧点的操作过程数据及结果上传系统。

“我们的总装流水线实现了100%大数据总装，每个装配流程都可追溯，出现任何问题都能第一时间排查，确保每台下线的第四代帝豪汽车足够‘完美’。”吉利汽车集团副总裁、长兴基地负责人童志远表示。

近年来，吉利长兴基地积极推进“双0双100”精品制造体系——零偏差冲压、100%自动化焊接、零污染喷涂、100%大数据总装。作为2020年工信部离散行业“5G+工业互联网”高质量平台项目及2021年浙江省“未来工厂”试点应用项目，吉利长兴基地建立起智能数据平台，通过应用5G透明工厂、设备实时数据采集、5G+XR应用、5G+高清视觉应用、5G+物流管控等新一代信息技术，实现数字化设计、智能化生产、网络化协调、安全化管控。

“打造以‘未来工厂’为引领，数字化车间、智能工厂为主体的智能制造群体，是浙江推进智能制造的重要抓手。”浙江省经济和信息化厅有关负责人说，浙江已经制定“未来工厂”建设导则和评价标准，截至2021年底，累计认定智能工厂（数字化车间）423家，“未来工厂”61家，企业生产效率提高47.8%，能源利用率提高16.3%，运营成本降低20.4%。

不只是浙江。2021年，辽宁省财政设立20亿元专项资金，支持企业数字化转型和智能化改造，推动近2万户工业企业上云。辽宁省工业和信息化厅厅长苗治民告诉记者，3年来，辽宁省已完成109个智能制造重点项目建设，企业生产效率平均提升21.2%，运营成本平均降低15.6%。

日前，工信部发布了《2021年度智能制造试点示范工厂揭榜单位和优秀场景名单》，广汽新能源汽车、宁德时代电池、荣耀智能手机等110家智能制造示范工厂，以及241个智能制造优秀场景上榜。“十四五”期间，工信部将坚持智能制造这一主攻方向，着力提升创新能力、供给能力、支撑能力和应用水平，加快构建智能制造发展生态，持续推进制造业数字化转型、网络化协同、智能化变革，力争到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化。

加强顶层设计，完善解决方案，做好要素保障

让工业互联网惠及更多中小企业

春节刚过，位于浙江新昌县的普佑机电轴承生产车间已是一片繁忙。设备还是那些设备，操控设备的人员却已大幅减少。

“机床改进、工艺参数合理化改进、原辅材料寿命管理、作业行为习惯标准化，去年3月开始，我们对2017年实施的工厂信息化改造项目进行深度价值挖掘提升。过去，一位员工操作一条生产线，如今一人管两条。人力节省下来了，我们便可开展‘双班制’生产。”总经理黄永龙说，在不增加设备和人员数量投入的情况下，公司实现了产能倍增，年产值也突破1亿元。

近年来，新昌轴承工业互联网平台积极开发成本低、方便中小企业使用的工业APP，提供设备监控、远程运维等服务。目前，已连接300多家企业的2万多台设备，设备产出平均提升13%，用工减少50%。

中小企业是数字经济发展的主力军，也是数字化转型的主战场。近年来，我国工业互联网平台发展成效显著，对中小企业的赋能、赋值、赋智作用日益凸显。“工业互联网广泛应用在40多个国民经济重点行业，具有一定区域和行业影响力的平台超过100家，平台连接的工业设备数量达到7600万台套，平台汇聚的工业APP突破59万个，平台服务的工业企业达160万家。”工信部信息技术发展司司长谢少锋说。

“总体来看，企业数字化转型升级的难点依然在中小微企业。”全国政协委员、国务院发展研究中心原副主任王一鸣认为，解决这一问题，需更好发挥行业龙头企业作用，通过供应链，龙头企业的数字化平台可向中小微企业开放，进而降低成本，帮助中小微企业转型升级。

“当前，还有大量中小企业由于认知、资金、技术等因素限制，难以系统性开展数字化转型。”余晓晖建议，下一步，数字化转型应从顶层设计、技术产业、要素保障等角度协同推进。一是加强顶层设计，发布行业数字化转型方案，为行业和大中小企业提供可落地、易操作的数字化转型参考路线图。二是围绕5G、人工智能、数字孪生等新兴融合型技术领域加快前瞻性布局，面向行业需求，在通用中兼顾定制化，打造可用好用的数字化转型解决方案。三是聚集政产学研用金等方面合力，利用工业互联网产业联盟等大型联盟生态，进一步推进产业协同，做好资金、人才、技术等要素保障。

工信部中小企业局局长梁志峰说，“十四五”期间，工信部将实施中小企业数字化促进工程，推动工业互联网在中小企业落地应用，面向中小企业提供一批成本低、见效快、适用性强的数字化解决方案。到2022年底，组织100家以上工业互联网平台和数字化转型服务商，为不少于10万家中小企业提供数字化转型评价诊断服务和解决方案，推动10万家中小企业业务“上云”。此外，还要鼓励中小企业积极融入5G、工业互联网的应用场景和产业生态，并夯实中小企业数字化服务基础。

本版制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 18 版）

(责编：胡永秋、袁勃)