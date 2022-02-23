本报记者 邱超奕

一捧福建三明的非洲菊，2.5小时到重庆，4小时到西安，7小时后送到沈阳市民手中，仍然很新鲜。“以前我家鲜花最多只能卖到周边城市，现在24小时内就能走到大江南北。”三明商家谢玉兰很是欣喜。

“三明机场是支线机场，航线少、航点有限，我们在三明只有到重庆这一条航线。”华夏航空华南货运市场负责人何利林话锋一转，“不过，通过货运通程模式，我们做到了以点带面。”以重庆为干线枢纽，借助空空联运、空地联运等方式，华夏航空将来自中小城市的货物转运至长春、三亚、上海、成都等城市，免去了商家中转、提货、换单的时间和资金成本，也相当于给三明机场新增了18个航点。

货物周转更高效，物流效率再提升，得益于我国民航业“干支结合”的积极推进。受益于此，更多中小城市的旅客出行也越来越便利。

“以前坐飞机中转有一些不便，比如落地中转机场后，旅客必须重新提取行李、过安检、候机，要是没赶上后续航班，中转旅客往往要自己承担相关损失。”东方航空浦东旅客服务中心副总经理赵荣华介绍，近年来东航推出通程航班中转便利化服务，减少了旅客中转烦恼，不少通程航班广受欢迎。根据去哪儿网平台的统计，去年以来，多个支线机场经过中转后实现航点增加，国内中转航线订票量明显增长。

改善中转体验，也离不开机场发挥作用。“中转旅客可以免二次安检、免行李二次托运、免费用餐、免费隔夜中转住宿、免费接送机、免费使用中转休息区，还享受专人引导等服务。”内蒙古机场集团市场部副总经理徐盈介绍，近年来呼和浩特机场大力改善中转航班服务，旅客购买通程机票的意愿明显上升。目前，内蒙古有14家支线机场与呼和浩特机场通航，其中中转旅客量超过25%。

“很多支线、通航短途运输等通达性不足，需要连接干线机场，以中转的方式拓展航线、航点。推进‘干支结合’，创新‘干支通、全网联’服务模式，可更好发挥支线航空运输潜力，也能有效解决中转服务产品不足、衔接效率不高、旅客体验不佳等问题。”中国民航局运输司副司长徐青说。

据介绍，“十四五”期间，民航部门将通过完善法规标准、建设服务平台、提升保障能力等措施，强化干线、支线、通航短途运输之间的协作，提升机场之间的通达性。同时，全面推广实施中转便利化与通程航班服务，完善通程航班“一次支付、一次值机、一次安检、行李直挂、全程无忧”五项基础服务标准，更好满足中小城市及偏远地区航空出行需求。

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 18 版）

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