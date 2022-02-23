齐志明 冯松毅

近日，广西柳州市举办春茶开采活动。图为在三江侗族自治县古宜镇光辉村马湾茶场，一名侗族姑娘在展示茶艺。

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充足、优质的茶叶供给，持续为消费市场的稳步增长提供有力支撑，各类新业态新模式也给行业增添了新亮点。要加快政策引导和市场驱动，推动茶产业发展迈向高质量

茶叶消费加快升级

茶产品消费需求和偏好更趋个性化、多样化

“品茗要分季节。我春天喜绿茶，夏天多饮乌龙茶与铁观音，秋天偏重普洱与红茶。品上一杯自己喜爱的原叶茶，满口生津、唇齿留香。”家住河北石家庄市裕华区的80后陈飞是一位喝茶爱好者，由于看重茶的口味与功能，在不同时节，他会买上不同品种的茶叶慢慢品尝。

茶为国饮，茶叶及相关制品是人们日常消费的重要品类。中国茶叶流通协会发布的《中国茶叶消费市场报告》显示， 2020年全年茶叶国内销售量达220.16万吨，增幅为8.69%；销售总额为2888.84亿元，增幅5.45%。2021年，各主产区茶叶交易持续回稳，茶叶消费加快复苏，全国茶叶内销总量突破230万吨，内销总额跃升至3000亿元。

消费人群年轻化。年轻一代的茶产品消费需求和偏好更加个性化、多样化，逐渐成为茶产品消费主流。美团数据显示，年轻群体成为相关消费场所的生力军，仅在2022年1月，美团平台用户主动搜索“茶社”“茶楼”“茶舍”等相关关键词的频次达172万次，同比增长805.47%，涉及的团购套餐订单量超1.5万份。

茶叶产品多元化。近年来，绿茶、红茶、乌龙茶传统品类保持稳定，白茶、黄茶、花草茶等小众茶类实现高速增长，产品与服务相结合的新中式茶饮行业发展迅速。拼多多平台数据显示，茶产品消费呈现多样化、时尚化、便利化趋势，各种果味茶、袋泡茶销量年均增幅达到120%，定制化、便携式、小包装的茶饮产品深受喜爱。

高品质产品受欢迎。消费者更加看重茶叶品牌，愿意为更优质的茶叶买单。全国供销合作总社杭州茶叶研究院研究员杨秀芳认为：“品质是一个企业和品牌的核心竞争力，希望更多的茶企站在消费者角度，进一步关注细分消费市场和消费群体，分类供给、分类引导，实现茶叶产销有效对接，推动产业增效、茶农致富。”

产品形态不断创新

新茶饮已经成为年轻人饮茶的主流方式，互动体验型茶消费已成为一大趋势

随着茶叶生产稳定发展，充足、优质的茶叶供给持续为消费市场的稳步增长提供有力支撑，各类新业态新模式也给行业增添了新亮点、新增长点。

——茶饮市场热度持续走高。

近年来，以喜茶、茶百道等为代表的新茶饮品牌走进大众视野。新茶饮健康、时尚，具有社交属性，同时将商品和服务紧密结合，受到越来越多消费者喜爱。

“想要一份手炒龙眼生椰冰，再来一份手炒芒芒甘露冰，请问都是现炒吗？”最近，位于深圳南头古城的喜茶全球首家手造店凭借50余款手造新品，吸引众多顾客慕名前来。

走进门店，喜茶在三层店面中对新品进行了分“层”呈现：一楼作为对外窗口，展示手工备料的过程；二楼设有点单区、取餐区；三楼为顾客提供手造纯茶与手调创意茶的品饮与社交空间。

“新茶饮已经成为年轻人饮茶的主流方式，市场潜力很大。”喜茶公司副总裁张骏介绍，经过近10年的发展，喜茶已经在全国约70个城市，开出近900家门店。

中茶协茶饮咖啡专委会发布的报告显示，目前我国茶饮门店数量超过45万家，现制现售茶饮市场规模已突破500亿元，预计2025年我国现制现售茶饮市场综合产值将突破千亿元。

——“茶旅文”融合开辟发展新路径。

走进湖南益阳市安化县小淹镇的白沙溪黑茶文化产业园，4栋现代化的茶叶生产车间旁边，白沙溪黑茶博物馆、黑茶人文浮雕等建筑特别吸引人。这是由湖南省供销合作社直属企业湖南省茶业集团，按照国家旅游景区标准打造的国内首个“茶旅一体化”黑茶产业园，从研学实践、文化交流、旅游观光等各个方面展示茶文化和茶产业。

“喝茶要讲究氛围，我喜欢在节假日走进东莞观音山的山顶，在聚缘堂养生茶馆体验茶文化。一边看着无尽的绿色，一边泡着工夫茶，这种感觉与在家喝茶是完全不同的。”广东东莞市居民王心月说。聚缘堂茶馆负责人蔡志凯介绍，茶馆专门设在绿水青山之间，这种创意十足的沉浸式茶消费方式吸引了众多消费者前来体验。

“互动体验型茶消费已成为一大趋势。”中国茶叶流通协会秘书长梅宇说，要做好茶叶消费场景搭建，注重健康、文化的内涵，打造细分场景、推出细分产品，引导形成体验式、沉浸式消费趋势，在茶文化的交流互动中刷新消费体验，形成新的竞争力。

产业发展迈向高质量

加快推进现代茶业发展，完善茶叶生产管理体系，引领茶叶品牌走出去

“以前，我们主要是坐店经营，等待顾客上门。现在，通过直播带货等方式，进一步拓宽了销售渠道。”江西南昌市天善茗茶茶行负责人吴海青说。

天善茗茶茶行位于南昌市青云谱区茶产品集散中心龙鼎茶都内，是2010年首批入驻该市场的茶行之一。目前，龙鼎茶都已建成江西省内茶叶、茶具、茶礼品、茶包装、茶文化商贸集散中心，建筑面积超8万平方米，茶业批发和零售商300多户。

中茶协的专家介绍，在国家标准化战略的推动下，当前我国已初步构建了较为完善的茶叶标准化技术体系，但由于起步晚，加之受茶叶品类多、季节性强等因素影响，导致标准制定仍需持续深耕。推动茶叶流通行业迈向高质量发展，需要各方协同发力。

“线上线下互联互通，是茶叶流通的发展方向。”龙鼎茶都相关负责人康春华认为，消费人群与需求在加速细分，茶叶市场要发展，就必须以消费者为导向，实现线上线下融合发展，通过普及茶文化知识、与茶艺学校开展茶艺讲座、举办茶文化知识大赛等合作方式，进一步促进茶文化和茶产业发展壮大。

据中茶协推算，2020年全国茶叶线上总交易额约280亿元，同比增长15.23%。2021年，全国茶叶线上总交易额继续增长。

创新驱动，打造好产品——

去年9月，广西供销合作社直属企业梧州茶厂有限公司在推广往年热销产品的基础上，结合最新市场的反馈及需求，进一步完善了产品线布局，创新推出了一些中高端产品，如百年陈仓、品天成等，吸引了很多消费者。

“要以科技创新推动中国茶产业升级。”小罐茶副总裁梅江说，要通过在茶叶产业的上游开展集约化种植、在中游提高生产的标准化程度、在下游加强品牌建设等综合举措，不断完善茶业全产业链。小罐茶在安徽黄山市建设的集生产、加工、仓储、物流全自动化于一体的超级工厂，被安徽省经济和信息化厅评定为2021年安徽省省级智能工厂。

塑造品牌，提升竞争力——

地方政府要培育发展地区龙头企业和区域品牌，加快推进现代茶业发展，完善当地茶叶生产管理体系，扶持龙头企业发展和培育品牌，引领当地茶叶品牌走出去。

产销企业要重点围绕市场营销和品牌服务，发展现代销售体系，增强产业链上下游企业协同能力，推动产品向安全健康、优质稳定、智能环保方向发展。

市场引导，服务更专业——

行业协会要发挥中介组织作用，为企业提供专业化服务，推动产业集群区域品牌建设，引导茶叶行业标准协调、创新协同、业务协作、资源共享，促进企业品牌和区域品牌的良性均衡发展。

梅宇认为，从聚焦产能发展到品牌建设，我国茶叶流通正面临客群结构调整、多元业态叠加和需求细化丰富所带来的机遇。相信在政策引导与市场驱动下，各市场主体通过持续在绿色、健康、社交互动以及高性价比等方面发力，茶消费将步入提质扩容的新阶段，带动茶产业发展迈向高质量。

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 19 版）

(责编：胡永秋、袁勃)