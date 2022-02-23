杜海涛

充分发掘和展示历史底蕴、文化内涵，切实提高旅游休闲街区建设、管理、服务水平，努力打造主客共享的优质旅游休闲产品

近日，文化和旅游部、国家发改委发布首批54家国家级旅游休闲街区名单，北京市东城区前门大街、天津市西青区杨柳青古镇街区、江苏省南京市秦淮区夫子庙步行街等入选。建设国家级旅游休闲街区，对于加快发展城市休闲经济、推动文旅融合起到积极示范作用，有助于促进文旅产业提质增效。

“十四五”规划纲要提出“打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区”。这些年，随着大众旅游时代到来，我国休闲产业快速发展，城市旅游休闲街区逐步兴起，历史文化、人文风情成为休闲消费的重要内容。根据文化和旅游部相关数据，去年“五一”“十一”假期期间，游客在目的地城市游览特色街区的比重大幅提升，对城市休闲旅游带动作用显著。今年春节期间，各大城市历史文化、旅游休闲街区和主要城市文化场所的客流也普遍增加。

城市街区直观地体现着一座城市的个性、特色。建设城市旅游休闲街区，是丰富优质旅游产品供给、满足大众旅游多层次需求的重要抓手，也是推动旅游业供给侧结构性改革、实现旅游业高质量发展的重要着力点。从这次公布的54家国家级旅游休闲街区名单看，城市旅游休闲街区大多是在传统商业街或文化聚集区的基础上发展而来，具备旅游休闲、文化体验和旅游公共服务等功能。未来应进一步突出地方特色，对街区的历史文化遗产加强保护、合理利用，使其在提供公共文化服务、满足人民精神文化生活需求方面发挥更大作用，让城市留下记忆，让人们记住乡愁。

建设城市旅游休闲街区，既要面向旅游市场，也要满足当地居民的消费需求，具有推动城市更新、促进文旅融合等多重意义。结合一些城市的发展经验来看，旅游休闲街区普遍注重融合发展，除了购物消费外，还加入了网红美食、复合书店等新业态，不断丰富街区的商业内容和休闲功能。应进一步注重培育多元业态，以品质化、多元化、个性化产品供给，提升旅游和生活舒适度。在街区打造的过程中，要充分展示本地历史文化和人文风情，实现潮流与传统的碰撞，吸引更多外地游客和本地居民。

建设城市旅游休闲街区，要科学规划，也要协力创新。这是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的题中应有之义。找准定位，突出特色，切实提高旅游休闲街区建设、管理、服务水平，以休闲为特色、融合为手段、体验为目的，集购物、餐饮、娱乐、旅游等为一体的现代化城市休闲街区，一定能为城市发展增添新的魅力。

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 19 版）

(责编：胡永秋、袁勃)