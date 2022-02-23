依绍华

流通作为链接生产和消费的中间环节，在国民经济中发挥着基础性和先导性作用。高效的现代流通体系能够在更大范围把生产和消费联系起来，扩大交易范围，推动分工深化，提高生产效率。建设现代流通体系是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的一项重要战略任务。

近日，《“十四五”现代流通体系建设规划》（以下简称《规划》）正式对外公布。作为我国第一部流通领域国家级发展建设规划，《规划》对现代流通体系建设进行总体规划部署，为“十四五”加强现代流通体系建设勾画出全景图。

流通效率是提高国民经济总体运行效率的重要方面。《规划》从长远、全局角度部署现代流通体系建设和发展，将流通产业与国内大循环和国内国际双循环紧密结合，以更好发挥在国民经济中基础性作用为基点，推动流通体系更好地与生产体系对接。

具体来看，要进一步提高对现代流通体系建设的认识，打造良好宏观环境；加快“放管服”改革，完善流通相关立法体系；以创新引领，提升流通业现代化水平；完善全国大流通网络建设规划，促进形成国内统一开放市场；加快培育一批具有创新力和带动力的国际性流通企业，与生产企业深度融合并主导产业链、供应链，构建新型产销体系。

流通产业作为竞争性产业，同时兼具满足人民群众基本生活需求的公益性社会职能。我国经济社会转向高质量发展，人民对美好生活需要日益增长，需要现代流通更高效率衔接供给和需求。应加快创新流通组织和业态模式，进一步完善储备充足、反应迅速、抗冲击能力强的应急物流体系，在保障基本供应的基础上，提高抗风险能力，增强流通产业发展的稳定性，为保障经济平稳运行和人民群众日常生活需求提供重要支撑。

总之，“十四五”时期，要深入贯彻新发展理念，在充分发挥市场机制作用的基础上，积极发挥政府引导作用，补短板、强弱项，着眼于畅通国民经济循环，推动现代流通体系高质量发展。

（作者为中国社会科学院财经战略研究院市场流通与消费研究室主任）

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 19 版）

(责编：胡永秋、袁勃)