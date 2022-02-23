新华社记者姜琳、申铖

原标题：制度为何改？怎么改？待遇如何保？——聚焦养老保险全国统筹三大焦点

2022年2月18日，福州市鼓楼区洪山镇锦江社区的老人在锦江久号长者食堂吃午餐。新华社记者 林善传 摄

养老金是百姓托付给国家管理的“养命钱”，事关广大职工和千家万户的切身利益。日前印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出，尽快实现企业职工基本养老保险全国统筹。

养老保险制度为何改？怎么改？如何保障养老金足额发放？22日，财政部、人力资源和社会保障部相关负责人进行了回应。

制度为何改？

“企业职工基本养老保险全国统筹，资金在全国范围内互济余缺，有利于发挥基金的规模效应，增强支撑能力。”财政部副部长余蔚平在22日召开的国新办新闻发布会上亮明观点。

2022年2月22日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，请财政部部长刘昆、财政部副部长余蔚平、财政部副部长许宏才介绍财政改革与发展工作，并答记者问。新华社记者 李鑫 摄

据了解，我国养老保险制度自上世纪90年代建立以来，从县级统筹起步，逐步提高统筹层次。2020年底，各省份都实现了基金省级统收统支，解决了省内地区间基金负担不均衡的问题。

但是，由于我国区域之间发展不平衡，经济发展水平、人口年龄结构等存在差异，各省之间养老保险基金结构性矛盾日益突出。

在同日举办的人社部新闻发布会上，人社部养老保险司副司长亓涛说：“一些省份基金结余比较多，但是一些人口老龄化程度比较重的省份，养老保险基金的支出压力比较大。在这种情况下，需要尽快实现全国统筹，在全国范围内调剂使用基金。”

他表示，全国统筹制度实施后，将对地区间养老保险基金当期余缺进行调剂，这就在制度上解决了基金的结构性矛盾问题，困难地区的养老金发放更有保障。

据亓涛介绍，全国统筹制度实施以后，将建立中央和地方政府的支出责任分担机制，中央财政对养老保险的补助力度不会减小，保持稳定性和连续性。在此基础上，地方政府的支出责任将更加明确，各级政府的责任都将进一步压实。

同时，通过加强对养老保险政策、基金管理、经办服务、信息系统等方面的统一管理，将有利于进一步提升整体保障能力，增强制度的统一性和规范性。

制度怎么改？

作为一项重要的民生制度改革，养老保险统筹近年来稳步推进。

据亓涛介绍，2018年7月，我国建立实施了基金中央调剂制度，适度均衡了省际之间养老保险基金负担，迈出了全国统筹的第一步。2018至2021年，中央调剂制度实施四年间，共跨省调剂资金6000多亿元。

“近年来中央调剂比例不断提高。”余蔚平表示，2021年，企业职工基本养老保险基金中央调剂比例提高到4.5%，调剂的总规模达到了9300余亿元，重点支持收支矛盾突出省份，中西部地区和老工业基地省份净受益金额超过2100亿元。

余蔚平表示，目前，财政部正在抓紧研究制定养老保险全国统筹相关配套文件，测算资金调拨规模，合理调剂地区间基金余缺。同时加强对地方实施工作的跟踪指导，及时调整完善政策举措。

“我们将会同有关部门加强全国统筹调剂资金的管理，确保基金安全、调拨顺畅。”亓涛说。

“养老保险全国统筹是对养老保险制度的进一步优化，将通过统一缴费比例、缴费基数实现筹资公平，通过统一计发基数、统一待遇项目及其调整机制等实现待遇公平。”中国社会保障学会会长郑功成说。

郑功成表示，各地要按照中央政策要求，同步协调推进全国统筹，做到“全国一盘棋”。要进一步摸清各地缴费基数、计发基数底数及形成机制，制定清晰的路线图。此外，还需全面落实中央与地方责任分担机制，落实地方防控基金风险的首要责任。

待遇如何保？

养老保险全国统筹将如何影响个人退休待遇？相关部门和专家一致认为，制度实施后，会产生一系列良性效应，带来惠及所有参保人员的改革红利，更好地确保养老金按时足额发放。

“全国统筹实施后，养老待遇将更加公平，劳动者的养老金权益不会再因流动就业而受到影响；养老金更有保障，参保人不会因为自己所在的个别地方养老基金收不抵支而遇到风险。”郑功成表示。

近年来，相关部门采取一系列措施，确保各地养老金按时足额发放。

余蔚平表示，除加大调剂外，中央财政持续加大对企业职工基本养老保险基金的补助力度，2021年安排补助资金超过6000亿元，支持地方缓解基金收支压力。此外，还划转国有资本充实社保基金，中央层面共划转93家中央企业和中央金融机构国有资本总额1.68万亿元。

人社部数据显示，截至2021年末，全国基本养老保险参保人数达10.3亿人。2021年，我国同步调整了机关事业单位和企业退休人员基本养老金。

据财政部初步统计，目前全国养老保险基金滚存结余4.8万亿元，可支付月数在14个月以上。“基金整体上是收大于支，养老金按时足额发放是有保障的。”余蔚平说。

(责编：赵竹青、陈键)