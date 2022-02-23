原标题：养老保险全国统筹“靴子落地” 配套文件将出

《经济参考报》记者2月22日获悉，企业职工基本养老保险全国统筹已于今年1月1日正式实施。有关部门正在抓紧研究制定相关配套文件，测算资金调拨规模，合理调剂地区间基金余缺。

一方面，确保养老金按时足额发放，另一方面，作为百姓“养命钱”的社保基金监管将再戴“紧箍咒”。3月18日起，《社会保险基金行政监督办法》正式实施，将严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占社保基金的违法行为；此外，有关部门将持续推进建章立制，研究出台社保基金监督相关规定。

2021年社保“成绩单”亮眼

截至2021年底，全国社保卡持卡人数达到13.52亿人，普及率95.7%。全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.3亿人、2.3亿人、2.8亿人，同比增加3007万人、1268万人、1521万人。全年基金总收入6.8万亿元，总支出6.3万亿元，年底累计结余6.8万亿元……这是2月22日人社部发布的2021年社保“成绩单”。

这份“成绩单”还显示，社会保障水平稳步提升。2021年，同步调整机关事业单位和企业退休人员基本养老金。17个省份和新疆生产建设兵团提高城乡居民养老保险省级基础养老金。为10.6万退捕渔民发放养老保险缴费补贴。延续实施失业保险保障扩围政策，月人均失业保险金1585元。加快推进基本养老保险基金委托投资，截至2021年底，基金委托资金权益1.46万亿元。

作为社保基金的“大头”，养老保险基金的运行状况尤其受关注。同一天，财政部副部长余蔚平在国新办新闻发布会上表示，据初步统计，目前全国社保基金滚存结余4.8万亿元，可支付月数在14个月以上。基金整体上收大于支，养老金按时足额发放是有保障的。

余蔚平介绍，中央财政持续加大对企业职工基本养老保险基金的补助力度，2021年安排补助资金超过6000亿元，支持地方缓解基金收支压力。2021年，企业职工基本养老保险基金中央调剂比例提高到4.5%，调剂总规模达到9300余亿元。重点支持收支矛盾突出省份，中西部地区和老工业基地省份净受益金额超过2100亿元。此外，划转国有资本充实社保基金。中央层面共划转93家中央企业和中央金融机构国有资本总额1.68万亿元。

养老保险全国统筹正式实施

如何让养老保险制度更加公平、可持续？在当天的人社部例行新闻发布会上，人社部养老保险司副司长亓涛表示，今年1月开始实施养老保险全国统筹。

据了解，我国养老保险制度上世纪90年代建立以来，从县级统筹起步，逐步提高统筹层次。2020年底，各省份都实现了基金省级统收统支，解决了省内地区间基金负担不均衡的问题。不过，“由于我国区域之间发展不平衡，经济发展水平、人口年龄结构等存在差异，各省之间养老保险基金结构性矛盾日益突出，一些省份基金结余比较多，但是一些人口老龄化程度比较重的省份，养老保险基金的支出压力比较大。”亓涛说。

亓涛表示，全国统筹制度实施后，将在全国范围内对地区间养老保险基金当期余缺进行调剂，这就在制度上解决了基金的结构性矛盾问题，困难地区的养老金发放更有保障。

此外，全国统筹制度实施后，将建立中央和地方政府的支出责任分担机制，中央财政对养老保险的补助力度不会减小，保持稳定性和连续性。在此基础上，地方政府的支出责任将更加明确，各级政府的责任都将进一步压实。同时，全国统筹以后，通过加强对养老保险政策、基金管理、经办服务、信息系统等方面的统一管理，将有利于进一步提升整体保障能力，增强制度的统一性和规范性，更好地确保养老金按时足额发放。

余蔚平也指出，企业职工基本养老保险全国统筹，资金在全国范围内互济余缺，有利于发挥基金的规模效应，增强支撑能力。“目前，我们正在抓紧研究制定相关配套文件，测算资金调拨规模，合理调剂地区间基金余缺，加强对地方实施工作的跟踪指导，及时调整完善政策举措。”余蔚平说。

《经济参考报》记者了解到，今年以来，上海、浙江、湖北、广东、四川等多地强调做好企业职工基本养老保险全国统筹工作，不少地方也在稳妥推进基本养老保险数据接入全国统筹系统。

除了加快实现养老保险全国统筹外，人社部还透露，下一步将制定个人养老金文件及配套政策，推动个人养老金制度落地实施；出台企业职工基本养老保险病残津贴暂行办法。

社保基金监管再戴“紧箍咒”

社保基金特别是养老金是老百姓托付给国家管理的“养命钱”。随着基金规模越来越大，加强社保基金管理风险防控也被置于更加重要的位置。

人社部社会保险基金监管局局长汤晓莉表示，随着我国社保事业的快速发展，养老保险已经覆盖10亿人以上，失业、工伤保险覆盖人数分别达到2.3亿人、2.8亿人，基金年度收支规模达到13万亿元。“服务内容大幅拓展，服务渠道更加多样，基金规模越来越大、涉及人群越来越多、管理链条越来越长，这些对加强基金管理提出了新的更高要求。”她说。

据悉，为提升监督效率效能，更好守护基金安全，人社部近日出台《社会保险基金行政监督办法》，将自2022年3月18日起施行。《办法》围绕进一步理顺社保基金行政监督工作机制、明确危害社保基金安全违法行为法律责任两条主线进行规定，为健全社保基金监督体系、以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社保基金违法行为提供了法制遵循。

汤晓莉透露，下一步，将加大力度指导各地抓好贯彻落实，强化监督查处。深入实施“社保基金管理提升年”行动，开展全险种社保基金专项检查，强化人防、制防、技防和群防“四防”协同，发现一起、查处一起，努力守护好社保基金安全。还将持续推进建章立制，研究出台社保基金监督相关规定，不断完善社会保险基金监督制度体系。（记者 班娟娟）

(责编：赵竹青、陈键)