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积极扩大交通有效投资项目清单敲定

2022年02月23日08:39 | 来源：经济参考报
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原标题：积极扩大交通有效投资项目清单敲定

　　交通运输部微信公众号2月22日消息称，近日交通运输部印发《关于积极扩大交通运输有效投资的通知》，部署做好2022年扩大交通运输有效投资工作，实现“开门红”“开局稳”。

　　通知要求，各地、各单位要紧紧围绕“十四五”系列规划目标任务、重点工程等，适度超前开展基础设施投资，扎实做好扩大交通运输有效投资各项工作。要强力推进“十四五”规划项目落地实施，加快102项国家重大工程交通项目和“6轴7廊8通道”战略骨干通道项目建设，精准补齐国家综合立体交通网短板；要加强组织实施，深入推进交通强国建设试点任务，注重总结经验，形成可复制推广的制度、办法、成果；要提升前期工作质量和深度，推动规划内项目尽快启动前期工作，深化路线选址、建设方案、技术标准等主要建设内容论证，合理确定投资规模；要强化项目储备，建立项目清单，形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的良性循环。

　　交通运输部近日发布的2022年1月公路水路交通固定资产投资完成情况显示，1月我国公路水路交通固定资产投资达1436亿元，同比增长0.1%。其中公路建设投资达1343亿元，同比增长0.9%；水运建设93亿元，同比下降9.5%。

　　《经济参考报》记者从交通运输部获悉，今年扩大有效投资，重点将加快构建现代高质量国家综合立体交通网，其中包括制定国家综合立体交通网主骨架路线方案和项目库；推动一批一体化程度高、服务品质优、示范带动性强的综合客运枢纽建设等；加快公路重大基础设施建设，涉及川藏铁路配套公路、西部陆海新通道公路畅通工程等；加快重大水运基础设施建设，例如加快推进西部陆海新通道（平陆）运河工程、洋山港区小洋山北侧集装箱码头工程、宁波舟山国家大宗商品储运基地港航设施工程、长江干线航道标准化畅通工程等前期工作和建设。

　　推进智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等交通运输新型基础设施重点工程建设；开展自动驾驶、智能航运先导应用试点；拓展北斗系统行业应用……交通运输新型基础设施建设也将加快推进。

　　绿色低碳交通基础设施也是投资的重点，将加快建设一批绿色公路、绿色港口、绿色航道、绿色枢纽；加快推进港口集疏运铁路、物流园区及大型工矿企业铁路专用线建设；推进长江经济带、渤海湾船舶使用岸电；因地制宜推进公路沿线、服务区等适宜区域合理布局光伏发电设施。

　　多地也提出了今年的投资目标和重点。今年，新疆计划完成800亿元交通固定资产投资目标，续建项目达56个，新建项目达24个，合计80个。浙江将完成综合交通投资3400亿元，其中121个交通重大项目计划投资2267亿元。黑龙江将突出稳增长补短板，年度计划完成综合交通基础设施投资560亿元，同比增长10％以上。（记者 王璐）

(责编：赵竹青、陈键)

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