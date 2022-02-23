人民网北京2月23日电 （记者李栋）农业农村部近日印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》（以下简称《方案》）。《方案》明确，到2025年，全国奶类产量达到4100万吨左右,百头以上规模养殖比重达到75%左右。

《方案》提到的重点任务包括：优化奶源区域布局、提升自主育种能力、增加优质饲草料供给、支持标准化数字化规模养殖、引导产业链前伸后延、稳定生鲜乳购销秩序、提高生鲜乳质量安全监管水平、支持乳制品加工做优做强等八项任务。

数据显示，“十三五”期间,奶业振兴取得显著成效。2020年,全国奶类产量3530万吨,百头以上奶牛规模养殖比重达67.2%,分别比2015年提高了7%和18.9个百分点。

由于奶业生产成本高、产销衔接不紧密、产业链利益联结机制不完善等原因,产业整体竞争力尚有不足,并受到进口冲击。2020年乳制品进口比2015年增长70.4%,奶源自给率下滑了9.6个百分点,国产奶源市场份额下降与消费市场日益扩大形成了强烈反差,亟待采取有效措施提升奶业竞争力。

针对上述现象，《方案》显示，到2025年规模养殖场草畜配套、种养结合生产比例提高5个百分点左右，饲草料投入成本进一步降低，养殖场现代化设施装备水平大幅提升，奶牛年均单产达到9吨左右。养殖加工利益联结更加紧密、形式更加多样，国产奶业竞争力进一步提升。

在奶业生产能力提升整县推进方面，《方案》提到“十四五”期间,支持100个奶业大县示范高质量发展。在东北和内蒙古产区、华北和中原产区、西北产区,支持80个年产量5万吨以上的奶业大县,其中,对内蒙古、河北和黑龙江三个省份支持比例不低于50%。在南方产区和大城市周边产区支持20个年产量3万吨以上的奶业大县,优化全国奶源布局。支持内容包括奶牛养殖草畜配套建设和高水平适度规模现代智慧牛场建设。

高质量发展需要科技创新提供支撑。《方案》提到，要鼓励企业开展奶酪加工技术攻关，加快奶酪生产工艺和设备升级改造，提高国产奶酪的产出率，研发适合中国消费者口味的奶酪产品。提高乳清、蛋白浓缩物等奶酪副产品加工利用水平。开发羊奶、水牛奶、牦牛奶等特色乳制品。通过发挥行业协会作用,培育一批示范带动行业发展、积极履行社会责任、具有影响力的国产乳品品牌。

(责编：乔业琼、吕骞)