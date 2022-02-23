人民网北京2月23日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月22日（春运第37天），全国预计发送旅客2836万人次，其中铁路650万人次，公路2050万人次，水路35万人次，民航101万人次。全国高速公路预计流量2801.06万辆。

春寒料峭，交通运输部门坚守岗位，开展各类志愿服务活动，为群众营造温馨春运、暖心春运。

太原市交通运输部门组织志愿者前往机场、车站、高速公路服务区等客运枢纽，深入开展“春运暖程”志愿服务活动，贯穿整个春运期间，20多名志愿者分班次上岗，在太原市重点路段、主干道沿线，开展秩序维护、车辆救援、茶水供应等服务，帮助群众平安顺畅出行。

江苏扬州航务中心依托第一批全省交通运输志愿服务标准化站点——“引航桥”青年志愿者服务站为过往船员提供防疫知识宣传、体温检测、咨询引导等便民惠民服务，打造春运出行的“温馨驿站”。

辽宁高速公路运营管理有限公司在做好公共场所消毒等防疫工作的基础上，在各收费站、ETC办理网点为旅客赠送口罩。辽宁高速党员志愿者、“小红帽”青年志愿者在收费站口为过往司机提供引导咨询、热水茶水等便民服务。

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