原标题：中国连续第六年成为德国最重要贸易伙伴 合作“疫”中攀新高

在去年如此严峻复杂的国内外经济环境之下，中德贸易额再创新高，主要得益于三个原因：一是两国领导人的战略引领。无论是在“默克尔时代”，还是在德国新任总理朔尔茨上台后，中德领导人之间均保持密切沟通，全方位多层次宽领域合作格局更加巩固。二是中国经济蓬勃发展，展现出强大韧性。疫情发生以来，中国有效防控疫情，率先复工复产，在世界主要经济体中率先实现正增长。中国经济对世界经济增长的贡献率约为25%，在世界产业链和供应链中的地位与作用大幅提升。三是中德经贸合作互补性强，合作领域广。面对百年未有之大变局，中德进一步深入合作将为两国及中欧关系发展带来新机遇，也可为世界增添更多稳定因素。

德国联邦统计局2月18日公布的数据显示，尽管受到新冠肺炎疫情的持续影响，2021年中德双边贸易额依旧创出新高，达到2454亿欧元，同比增长15.1%。自2016年起，中国已连续第六年保持德国最重要贸易伙伴地位。

双边贸易逆势上扬

根据德国联邦统计局的数据，2021年德国进口总额为12022亿欧元，同比增长17.1%，其中自中国进口1417亿欧元，同比增长20.8%。中国自2015年以来一直是德国最大进口来源国。

同样是去年，德国出口总额为13755亿欧元，同比增长14%，其中对中国出口1036亿欧元，同比增长8.1%。中国是德国第二大出口目的国，仅次于美国。

自疫情暴发以来，中德始终保持密切联系，积极开展医疗物资合作，加强宏观经济政策协调，开启必要人员往来“快捷通道”，为人员和货物跨境流动提供便利。这些举措为中德贸易平稳发展创造了有利条件，推动双边经贸合作不断深化。

从贸易结构和产品类别来看，中德双边贸易涉及的产品种类较为集中。根据德国联邦统计局的数据，2021年1月至11月期间，德国出口至中国的产品主要有汽车和汽车零部件、机械设备、数据处理设备、电子电气和光学产品等；德国自中国进口的产品主要有数据处理设备、电子电气和光学产品、电子电气设备以及机械设备等。

德国联邦统计局在报告中称，中国在德国对外贸易中的重要性与日俱增。数据显示，2019年在德中资企业数量为462家，雇用员工超过8.1万，销售额370亿欧元，占德国外资企业销售额的2.3%；在华德资企业数量为1765家，雇用员工约52.9万，年销售额近1925亿欧元，占全球海外德资企业销售额的7.4%。

三大因素作用关键

在去年如此严峻复杂的国内外经济环境下，中德贸易额能够逆势上扬、再创新高，实属不易。取得这样的成绩主要得益于三大因素：

一是两国领导人的战略引领。无论是在“默克尔时代”，还是在德国新任总理朔尔茨就职后，中德领导人之间均保持密切沟通，建立了良好的工作和个人关系。在两国领导人的战略引领下，中德经贸合作克服疫情冲击，展现出巨大潜力，全方位多层次宽领域合作格局更加巩固。

二是中国经济蓬勃发展，展现出强大韧性。疫情发生以来，中国有效防控疫情，率先复工复产，在世界主要经济体中率先实现正增长。中国经济对世界经济增长的贡献率约为25%，在世界产业链和供应链中的地位与作用大幅提升。除此以外，中国在稳外贸、稳外资方面出台的相关措施也对中国经济迅速恢复起到了关键作用。

三是中德经贸合作互补性强，合作领域广。中德双方都致力于推动经济全球化和贸易自由化，反对单边主义、保护主义，致力于推动经贸各领域务实合作。根据中国有关统计数据，德国是欧盟对华直接投资最多的国家，截至2021年2月底累计批准德国企业在华投资项目11370个，德方实际投入365.5亿美元；经中国商务部核准的中国累计在德国全行业投资存量为162.1亿美元。2021年第四届中国进博会期间，共有176家德国企业参展，总展览面积4.1万平方米，参展企业数量和面积连续4年居欧盟之首，意向成交额高达169亿美元。

推动更高水平合作

2022年将迎来中德建交50周年。站在新的历史起点上，中德经贸合作迎来新的重要机遇期。

近年来，中德合作一直扮演着中欧合作“领头羊”角色，这是两国顺应时代发展潮流作出的正确选择。

中德两国经济都从对方的发展中获益良多。未来，双方应继续积极开辟新能源、绿色和数字经济等新的合作领域，释放服务贸易增长潜力。

当今世界正面临百年未有之大变局。面对不稳定因素交织的国际局面，中德两国应努力推动双边关系向更高水平发展。可以预见，中德进一步深入合作将为两国及中欧关系发展带来新机遇，也可为世界增添更多稳定因素。（本报驻柏林记者 陈希蒙）

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