本报记者 马春阳

原标题：2021年总成交超257万亿元 A股新增投资热情高涨

中国结算公布的最新数据显示，2021年A股市场全年新增投资者1963.36万，同比增长8.9%。从整体看，去年A股投资者持续入场，总数不断向上突破，去年2月末投资者数量突破1.8亿，7月末突破1.9亿，12月末已达到1.97亿。

为何投资者入场热情高涨？A股市场吸引力从何而来？经济日报记者采访了多位业内人士。

经济基本面有韧性

从长周期看，2015年以后A股新增投资者数量呈下行趋势，至2018年新增投资者达到近年来的低点——647万，2018年后新增开户人数反弹，2021年新增投资者数量接近2018年谷底水平的3倍。

2021年，上证指数、深证成指分别上涨4.8%、2.67%，创业板指数累计涨幅达12.02%。虽然指数涨幅不大，但A股整体维持结构性行情，部分板块赚钱效应明显，对投资者吸引力提升。面对全球新冠肺炎疫情反复的不利因素，A股市场的稳健发展离不开我国宏观经济的平稳运行和增长。数据显示，2021年我国GDP增长8.1%，经济增速在全球主要经济体中名列前茅；经济总量达114.4万亿元，按年平均汇率折算达17.7万亿美元，居世界第二，占全球经济比重预计超18%。

“我国经济基本面有韧性，A股吸引力增强。”摩根士丹利证券(中国)首席经济学家章俊表示，过去一年，在中国经济稳定增长的背景下，各类资金选择流入A股市场。在以美国为首的海外主要经济体开始陆续收紧货币政策和财政刺激政策的背景下，我国的宏观政策转向稳增长，一方面降低了宏观经济层面的不确定性，另一方面也为国内资本市场营造了更为宽松的流动性环境。

数据显示，2021年北向资金累计成交27.63万亿元，成交净买入4321.7亿元，创历史新高。其中，沪股通合计净买入1937.28亿元，深股通合计净买入2384.42亿元。中航基金首席经济学家邓海清表示，随着新经济蓬勃发展，我国经济的科技含量和韧性显著提升，A股中的优质公司被投资者进一步认可。2021年电力设备行业板块市值增长达95%，其中多家龙头公司业绩长期保持高增长，技术优势不断扩大，使得投资者成为优秀企业股东的理念慢慢深入人心，对资本市场的信心大增。

权益类资产受青睐

近年来，随着我国个人投资者财富管理意识逐步提升，股票、基金、理财等金融资产在我国家庭财富配置中占比显著上升，为A股市场带来源源不断的活水。

“随着个人投资者财富管理意识的增强，有更多人认同我国股市的长期配置价值，认可其作为财富保值增值的手段。”邓海清指出，资产管理行业在2021年经历了非常快速的增长，截至2021年11月，股票型开放式公募基金份额同比增速达32.8%，高于2020年的27.64%，而2021年万得全A指数涨幅为9.17%，大幅低于2020年的涨幅25.62%，意味着更多投资者认可我国股市的长期配置价值，这也是2021年A股新增投资热情高涨的重要原因。

值得关注的是，伴随着投资者入市的热情高涨，市场资金加速涌入，A股成交额再创新高。数据显示，2021年A股市场总成交超257万亿元，日均成交1.06万亿元，创下历史新高。2021年下半年开始，单日万亿元成交额更是成为常态，沪深两市曾连续49个交易日成交额超过万亿元，也刷新了历史纪录。

招商基金研究院首席经济学家李湛认为，得益于国家政策的扶持，深化资本市场改革持续推进，与其他市场相比，资本市场具有更加平稳有利的政策环境；从流动性与收益层面来看，资本市场的整体流动性优势较为明显，可供选择的投资品种较多，投资者可根据自身风险承受能力进行选择，从而更好地实现分散投资，获得期望收益。

投资环境更加健康

良好的市场生态是资本市场健康稳定运行的重要保障，也是不断吸引投资者的基础。去年以来，以注册制改革为龙头的资本市场全面深化改革持续推进，投融资功能进一步完善，市场生态显著优化，投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系正逐步形成。

数据显示，2021年A股有524只新股上市，同比增长19.9%；募资总额5437.73亿元，同比增长近13%，IPO数量和募资规模均实现连续三年正增长。

章俊认为，我国已逐步形成了多层次资本市场体系，并建立了以新三板和北交所为核心的转板制度，投资者活跃程度较之前更高。同时，伴随注册制的实施，更多新领域、新业态和高新技术层面企业得以加快上市融资，成为吸引资金流入的主要对象。另外，绿色投资理念的兴起、中概股回归的增加，这些投资领域也吸引了更多投资者关注。

“随着资本市场改革持续深化，注册制稳步推进，市场包容性提高，上市公司队伍不断扩容。投资者可选择空间也随之增加，能根据自身风险偏好选择各种类型各个发展阶段的公司，也会增加股市的吸引力。”中航证券首席经济学家董忠云表示。

但IPO的常态化，不意味着监管力度的降低。董忠云表示，去年以来，监管部门打击证券犯罪的力度加强，投资者保护制度进一步完善，退市制度逐步优化，内幕交易、操纵股价等违法行为减少，A股市场更加透明、健康，投资者信心和参与的动力也随之提升。

值得肯定的是，过去几年我国在推动资本市场法治建设方面取得重大突破。监管层先后推动在新证券法中增设“投资者保护”专章、推动出台刑法修正案(十一)和《关于依法从严打击证券违法活动的意见》等。特别是投资者保护机构参加的证券纠纷特别代表人诉讼制度，更是具有中国特色的重要基础性制度创新。

2021年11月12日，广州中院一审判决，康美药业及相关责任人赔偿5.2万名投资者24.59亿元，标志着我国资本市场特别代表人诉讼制度成功落地实施，也宣告欺诈发行、低成本违法的时代一去不复返，投资者合法权益保护得到强化。

投资者是资本市场发展之本。邓海清表示，监管层应继续把保护投资者合法权益作为工作的出发点，不断完善投资者保护制度，切实增强投资者的获得感和安全感，从而吸引更多的投资者参与到资本市场中。

(责编：赵竹青、陈键)